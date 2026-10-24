Instigările la protest adresate crescătorilor de ovine reprezintă tentative de manipulare şi nu servesc intereselor acestora, precizează Ministerul Afacerilor Interne (MAI), arătând că primele doze de vaccin pentru ovine şi caprine au ajuns deja în ţară, iar principalele solicitări ale fermierilor au fost soluţionate, scrie Agerpres.

Precizările MAI vin în contextul existenţei unor „tentative de a instiga o anumită parte a fermierilor din România pentru a organiza proteste de amploare".

„Ca urmare a demersurilor noului guvern, procesul de achiziţie a vaccinurilor necesare pentru ovine şi caprine este în plină desfăşurare, primele doze ajungând deja în ţara noastră, iar vaccinarea propriu-zisă va începe în cel mai scurt timp posibil, aşa cum a anunţat deja ANSVSA. (...) Principalele solicitări ale fermierilor au fost soluţionate, obiectivul principal al guvernului fiind reluarea exporturilor şi asigurarea condiţiilor cerute de fermieri. În acest context, considerăm instigările la protest ca fiind tentative de manipulare a fermierilor, tentative care nu servesc intereselor crescătorilor de ovine", se arată într-un comunicat transmis, sâmbătă, de MAI.

MAI: „Nu este prima situație în care un protest pașnic al fermierilor este denaturat”

Instituţia îndeamnă fermierii să se informeze din surse oficiale şi să evalueze cu responsabilitate mesajele care îndeamnă la organizarea unor acţiuni de protest, „în condiţiile în care autorităţile au întreprins demersuri concrete pentru soluţionarea principalelor solicitări ale crescătorilor de ovine".

„Lansăm această informare având în vedere faptul că nu este prima situaţie în care un protest paşnic al fermierilor este denaturat, exemplu fiind manifestaţia din data de 15 septembrie 2026, când peste 50 de persoane au fost reţinute pentru instigare la violenţă şi violenţe comise. Ministerul Afacerilor Interne înţelege şi respectă importanţa dreptului fiecărei persoane de a-şi exprima liber opiniile şi de a participa la adunări publice. În acelaşi timp, facem apel la responsabilitate, pentru că siguranţa tuturor trebuie să rămână o prioritate", se mai arată în comunicat.