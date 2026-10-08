Benjamin Day, în vârstă de 20 de ani, și-a recunoscut ulterior fapta și urmează să primească o pedeapsă obligatorie cu închisoarea pe viață, relatează BBC.

În înregistrarea realizată în momentul intervenției, Benjamin Day, care își tăiase mâna în timp ce încerca să dezmembreze trupul neînsuflețit al Mariei Saceanu, este surprins discutând cu polițiștii și oferind o versiune falsă despre ceea ce i se întâmplase.

Day susținea că fusese mușcat de un câine sălbatic sau de o vulpe.

Tânărul și-a schimbat declarația marți, la Tribunalul Wolverhampton Crown Court, recunoscând că a ucis-o pe românca în vârstă de 24 de ani.

În timpul procesului, instanța a aflat că victima, care practica prostituția, fusese atrasă într-o cameră căptușită cu folie de plastic, într-o locuință închiriată prin Airbnb, în Tividale, West Midlands. Acolo, tânăra a suferit 78 de răni provocate de cuțit.

Day a părăsit locuința în jurul orei 12:30 GMT, pe 21 decembrie. După ce a mers pe jos o anumită distanță, a sunat la numărul de urgență 999, la ora 12:50, solicitând asistență medicală, potrivit informațiilor prezentate în instanță.

Imaginile îl arată pe studentul Universității din Worcester în apropierea intersecției dintre Highview Street și Brewery Street, în Dudley, sângerând din cauza rănii de la mână.

Întrebat de un polițist dacă fusese atras într-o capcană și atacat, Day a răspuns că fusese rănit de un animal care „ar fi putut fi o vulpe”.

De asemenea, a susținut în mod fals că nu își amintea unde își parcase mașina, deși aceasta se afla chiar în fața casei în care se găsea trupul victimei.

În discuțiile cu polițiștii, Day a declarat că venise cu mașina în zona Dudley pentru a căuta „o fată oarecare” într-un bar.

Într-o altă înregistrare, Day apare purtând un tricou kaki asemănător celui purtat de personajul Dexter, în timp ce stă întins pe un pat la Spitalul Russells Hall din Dudley. Acolo a fost arestat la ora 03:42.

În înregistrare, acesta poate fi auzit spunând:

„Din fericire, încă mai am patru degete.”

Day, domiciliat pe Yeadon Close, în Redditch, Worcestershire, a fost plasat în arest preventiv și urmează să primească obligatoriu o pedeapsă cu închisoarea pe viață. Sentința urmează să fie pronunțată pe 4 decembrie.

„Polițiștii au devenit suspicioși”

Inspectorul detectiv Matt Marston, din cadrul Echipei pentru Infracțiuni Grave a Poliției West Midlands, care a coordonat ancheta, a declarat:

„Day avea o personalitate obsesivă și dezvoltase o obsesie pentru personajul Dexter. A planificat această crimă până în cele mai mici detalii. A fost un atac brutal, premeditat, asupra unei femei lipsite de apărare, care fusese atrasă în camera pe care el o închiriase. Day le-a făcut semn polițiștilor să oprească și le-a prezentat o poveste inventată pentru a explica rana pe care o avea la mână. Polițiștii au devenit suspicioși, iar el a fost reținut rapid. Detaliile acestui caz i-au șocat chiar și pe polițiștii cu experiență. Gândurile noastre se îndreaptă în continuare către familia Mariei, profund îndurerată de această tragedie.”

Jonathan Roe, reprezentant al Parchetului Coroanei (Crown Prosecution Service), a adăugat că Day încercase inițial să dea vina pe Maria Săceanu pentru propria moarte, susținând că ea ar fi fost cea care l-a atacat prima.

Acesta a declarat:

„Probele prezentate de acuzare au demonstrat că aceste afirmații erau minciuni, iar el a fost, pe bună dreptate, nevoit să își asume responsabilitatea pentru uciderea ei. Probele criminalistice și constatările medico-legale au avut un rol esențial în acest caz, iar întreaga echipă a acuzării a fost hotărâtă să obțină dreptate pentru Maria.”

Roe a mai precizat că recunoașterea vinovăției de către Day, în a doua zi a procesului, a scutit familia Mariei de „trauma unui proces îndelungat”.