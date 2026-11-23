Studiul se va desfăşura pe o perioadă de trei ani şi ar trebui să includă 700.000 de femei din Regat Unit, dintre care primele participante au fost deja selecţionate în cadrul spitalelor afiliate Universităţii Cambridge, notează Agerpres.

Potrivit ministrului britanic al Sănătăţii, Yvette Cooper, citată într-un comunicat, acesta este „cel mai amplu studiu la nivel mondial” care vizează studierea utilizării IA în depistarea cancerului de sân, cea mai răspândită formă de cancer la femei în Regatul Unit, cu 55.000 de cazuri diagnosticate şi aproximativ 11.500 de decese în fiecare an.

Femeile înscrise în programul naţional de screening vor fi invitate să participe în mod automat la acest studiu. Ele vor beneficia de o mamografie clasică, însă imaginile obţinute vor fi analizate şi de un instrument de inteligenţă artificială, conceput pentru a ajuta specialiştii în detectarea unor eventuale anomalii.

În prezent, fiecare mamografie este examinată de doi medici specialişti. Studiul urmează să determine dacă un sistem ce combină un medic radiolog şi inteligenţa artificială poate să ofere acelaşi nivel de siguranţă şi eficacitate, reducând totodată nevoia de personal medical.

Potrivit promotorilor acestui studiu clinic, desfăşurat de Universitatea Warwick şi Universitatea Cambridge, în parteneriat cu NHS, o astfel de abordare ar putea elibera timp preţios pentru cadrele medicale în vederea desfăşurării altor activităţi legate de diagnosticarea şi tratarea cancerului, „contribuind astfel la reducerea listelor de aşteptare şi la salvarea mai multor vieţi”.

IA are un „potenţial enorm” şi ar putea face o diferenţă „profundă” în ceea ce priveşte diagnosticarea cancerului mamar, a subliniat profesorul Peter Johnson, directorul departamentului naţional de combatere a cancerului de sân din cadrul NHS England.

Un studiu realizat în Suedia şi publicat în ianuarie 2026 în revista medicală The Lancet a arătat că depistarea mamografică asistată de AI a furnizat rezultate mai bune decât depistarea realizată doar de către medici.

Acel studiu a fost efectuat pe baza a 106.000 de mamografii realizate în cadrul unui program de depistare la nivel naţional a cancerului de sân, din aprilie 2021 până în decembrie 2022. Depistarea asistată de AI a permis identificarea a 81% dintre femeile cu cancer, comparativ cu procentul de 74% obţinut în cazul femeilor diagnosticate fără AI, totul fiind realizat fără o creştere a ratei rezultatelor fals pozitive, potrivit autorilor studiului suedez.