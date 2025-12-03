Reuniune la NATO. Discuții privind planul de pace al SUA, fără Marco Rubio

03-12-2025 | 09:12
Miniștrii de externe ai statelor membre NATO se întâlnesc miercuri pentru a discuta un plan de pace pentru Ucraina redactat de SUA, asupra căruia nu au fost consultați. La întâlnire va lipsi marco Rubio, secretarul de stat al SUA.

Summitul ministerial are loc la o zi după ce trimisul special al SUA Steve Witkoff și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, s-au întâlnit la Moscova cu liderul rus Vladimir Putin pentru a discuta un acord de pace privind războiului din Ucraina.

În ciuda negocierilor în curs pentru o soluționare arăzboiului din Ucraina, Guvernul SUA nu consideră necesar ca secretarul de stat Marco Rubio să participe la o reuniune NATO planificată de mult timp, scrie și Spiegel.

Ar fi complet nerealist să ne așteptăm ca el să fie la fiecare reuniune”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat pentru agenția germană de presă (dpa), când a fost întrebat de ce Rubio nu va călători la Bruxelles pentru eveniment. Secretarul Rubio a participat deja la zeci de întâlniri cu aliați NATO, au declarat surse din Washington, citate de Spiegel. 

Anterior, secretarul de Stat adjunct al SUA, Christopher Landau, a anunțat că va participa la discuțiile din capitala Belgiei. Secretarul de stat american Marco Rubio intenționa să nu participe la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO de la Bruxelles de săptămâna trecută, au declarat doi oficiali americani, ceea ce reprezintă o absență extrem de neobișnuită a celui mai înalt diplomat american de la o reuniune NATO, scrie Reuters.

Miniștrii NATO vor petrece o parte a reuniunii dezbătând ce speră să vadă într-un astfel de plan de pace, principalele subiecte de discuție fiind garanțiile de securitate și teritoriale.

Majoritatea doresc crearea unui format special pentru discutarea acordului în interiorul alianței, a relatat anterior Euractiv. 

Planul de pace al SUA Ucraina nu va adera la NATO

Un prim plan în 28 de puncte a fost distribuit în urmă cu două săptămâni; deși nu a fost discutat cu alte țări NATO, acesta menționa că Ucrainei nu i se va permite să adere la Alianță și că NATO nu va trimite trupe în țară. Însă secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins marți aceste poziții ca fiind doar un punct de plecare, de la care „am evoluat”.

Luni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu președintele francez Emmanuel Macron și alți lideri ai UE pentru a obține sprijinul aliaților europeni. Macron a declarat că negocierile privind garanțiile de securitate pot avea loc doar împreună cu Ucraina, europenii și aliații.

Deși alianța nu are un loc la masa negocierilor, unii miniștri de la Bruxelles rămân optimiști. Un diplomat a spus că cele mai recente versiuni ale planului nu mai seamănă deloc cu primul proiect, adăugând că negocierile recente au dus la ajustări majore care includ și punctele de vedere ale Europei. Totuși, surse de la sediul NATO recunosc că doar SUA negociază cu Rusia.

Miniștrii vor discuta și cum să mențină fluxul de arme americane către Ucraina, achiziționate de membrii NATO prin inițiativa PURL.

Până acum, peste 20 de țări au susținut inițiativa, iar Rutte se așteaptă la noi angajamente în urma discuțiilor de miercuri. 

Obiectivul este menținerea fluxului de arme americane și după anul viitor și respectarea nivelului lunar de angajamente PURL de 1 miliard de dolari, solicitat de Zelenski.

