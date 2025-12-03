Trimișii lui Trump nu au reușit să îl convingă pe Putin, la Kremlin. La ce nu a renunțat liderul rus în cele 5 ore discuții

Reuniunea dintre emisarul american Steve Witkoff şi preşedinele rus Vladimir Putin, care a durat cinci ore, marţi, la Kremlin, a fost catalogată drept ”productivă” de către emisarul rus în probleme economice internaţionale Kirill Dmitriev.

Consilierul diplomatic al Kremlinului Iuri Uşakov a apreciat, la rândul său, că discuţia a fost ”utilă” şi ”constructivă”, dar că mai ”rămânce încă multă muncă de făcut”.

El a declarat presei că nu s-a ajuns la niciun ”compromis” cu privire la teritoriile ocupate în Ucraina.

Subiectul acestei întâlniri a fost un plan al Statelor Unite de a pune capăt Războiului din Ucraina,

Ajuns la Moscova marţi, Steve Witkoff era însoţit de către ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner.

Această reuniune a durat cinci ore, a anunţat Kremlinul.

Luni, Washingtonul s-a declarat foarte ”optimist”, în pofida intransigenţei persistente a liderului rus.

Ucraina observă cu atenţie rezultatele acestei întâlniri.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat marţi, în favoarea sfârşitului războiului şi nu ”doar a unei pauze” în lupte.

Emisarii americani trimişi marţi la Moscova ”vor să ne facă o prezentare imediat după reuniune”, a anunţat, la Dublin, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

”Eu cred că viitorul şi următoarele etape depind de aceste semnale, indiferent care sunt ele”, a apreciat liderul de la Kiev,

Potrivit consilierul diplomatic al Kremlinului Iuri Uşakov, diplomaţii ruşi şi americani au ”discutat despre mai multe opţiuni ale unui plan de soluţionare în Ucraina”.

El a subliniat că în centrul discuţiilor s-au aflat soluţii în vederea încheierii conflictului ucrainean.

El a catalogat negocierile lui Vladimir Putin cu Steve Witkoff drept ”utile, constructive şi semnificative”.

Uşakov a precizat că Vladimir ”Putin (le-)a cerut să-i transmită un anumit număr de semnale politice importante (preşedintelui american Donald) Trump” şi că ”reprezentanţii americani se vor întoarce în Statele Unite, îi vor prezenta concluzile lor lui Trump şi ne vor contacta din nou”.

Rezultatele acestor negocieri urmează să fie prezentate Casei Albe înaintea unui viitor contact, a precizat el.

Consilierul rus a subliniat asupra caracterului confidenţial al acestor negocieri.

El a anunţat că cele două tabere ”nu s-au pus de acord cu colegii (lor) americani, pentru a nu divulga conţinutul negocierilor care au avut loc, discuţia fiind confidenţială”.

El a subliniat că dialogul ruso-american rămâne activ în pofida unor dificultăţi.

În privinţa fondului negocierilor, Uşakov a recunoscut că ”nu suntem mai aproape de rezolvarea crizei din Ucraina şi rămâne multă muncă de făcut”.

”O soluţie de compromis în problema teritorială nu a fost găsită încă”, a recunoscut el, ”însă partea americană şi-a prezentat propunerile”, a precizat el.

Cele două părţi au discutat, de asemenea, despre ”perspectivele cooperării economice între Rusia şi Statele Unite”, a anunţat Iuri Uşakov, sugerând astfel că negocieri mai largi cu privire la relaţiile ecnomice sunt în curs.

Preşedintele rus, care a lansat o ofensivă la scară mare împotriva vecinului său ucrainean în februarie 2022, a proferat înaintea acestei reuniuni ameninţări.

”Nu avem intenţia să intrăm în război cu Europa, dar dacă Europa îl vrea şi începe, noi suntem pregătiţi încă de-acum”, a declarat presei Vladimir Putin, în marja unui forum economic.

El i-a acuzat pe europeni de faptul că vor să ”împiedice” eforturi americane în vederea încheierii Războiului din Ucraina.

”Ei nu au un program de pace, ei sunt de partea războiului”, a acuzat Putin.

Anunţarea cuceririi oraşului Pokrovsk, luni, de către Moscova, are ca scop să-i influenţeze pe negociatori, a avertizat armata ucraineană marţi, care a dat asigurări că deţine în continuare controlul a jumătate din oraş, la nord de calea ferată.

”Astfel, unităţile noastre au eliminat un grup care a ridicat steagul tricolor rus într-unul dintre cartierele oraşului, la adăpostul ceţii”, a anunţat Statul Major ucrainean.

Căile de infiltrare ale forţelor ruse la Kupiansk, în oblastul Harkov, au fost ocupate, a anunţat comandantul armatei ucrainene, generalul Oleksii Sîrski.

”Continuăm să curăţăm teritoriul Kupianskului de ocupanţi ruşi, care n-au succes decât în domeniul propagandei”, a adăugat el.

