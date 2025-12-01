NATO analizează „o lovitură preventivă” împotriva războiului hibrid rusesc. Amiralul Dragone a identificat problemele

NATO ia în considerare un răspuns mai ferm la operațiunile cibernetice, sabotajele și încălcările spațiului aerian ale Rusiei, a declarat cel mai înalt oficial al structurii, amiralul Giuseppe Cavo Dragone.

Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, care prezidează Comitetul Militar al NATO, a declarat pentru Financial Times că alianța reevaluează modul în care face față amenințărilor hibride care s-au intensificat în întreaga Europă, transmite Kyiv Independent.

„Studiem totul... În ceea ce privește spațiul cibernetic, suntem oarecum reactivi. Ne gândim să fim mai agresivi sau proactivi în loc să fim reactivi”, a declarat Dragone. El a sugerat, de asemenea, că o „lovitură preventivă” ar putea fi considerată, în anumite circumstanțe, o „acțiune defensivă”, menționând totodată că o astfel de abordare este „mai îndepărtată de modul nostru normal de gândire și comportament”.

Țările europene s-au confruntat cu o serie de incidente hibride în ultimii ani, inclusiv atacuri cibernetice, sabotaje suspectate a fi legate de Rusia și cazuri repetate de deteriorare a infrastructurii subacvatice în Marea Baltică.

În timp ce unii membri NATO, în special din Europa de Est, au insistat pentru o poziție mai dură, Dragone a afirmat că orice schimbare necesită o analiză atentă a limitelor legale și jurisdicționale. „O opțiune ar putea fi adoptarea unei atitudini mai agresive în comparație cu agresivitatea omologului nostru. [Problemele sunt] cadrul legal, cadrul jurisdicțional, cine va face acest lucru?”, a afirmat el.

Dragone a evidențiat misiunea NATO Baltic Sentry ca un exemplu de descurajare reușită.

Operațiunea a implicat desfășurarea de nave, aeronave și drone navale ale aliaților pentru a monitoriza infrastructura critică din Marea Baltică, în urma mai multor incidente de tăiere a cablurilor în 2023 și 2024. „De la începutul misiunii Baltic Sentry, nu s-a întâmplat nimic. Asta înseamnă că această descurajare funcționează”, a declarat el pentru FT.

Cu toate acestea, îngrijorările persistă, după ce un tribunal finlandez a respins un caz care implica nava Eagle S – o navă cu legături rusești suspectată de deteriorarea mai multor cabluri subacvatice de electricitate și date – deoarece incidentul a avut loc în apele internaționale.

Aliații „nu trebuie să fie isterici”

Ministrul finlandez de externe, Elina Valtonen, a recunoscut pentru FT că acest lucru oferă efectiv navelor rusești libertate de mișcare în aceste ape. Ea a adăugat că se ia în considerare adoptarea unei atitudini mai ferme, dar a avertizat că aliații „nu ar trebui să fie isterici” și ar trebui să „aibă încredere” în cadrele de răspuns existente.

Dragone a afirmat că provocarea principală pentru NATO este determinarea modului în care se pot preveni viitoarele atacuri hibride. „Modul în care se realizează descurajarea – prin represalii, prin lovituri preventive – este un aspect pe care trebuie să îl analizăm în profunzime, deoarece în viitor ar putea exista o presiune și mai mare în acest sens”, a afirmat el.

