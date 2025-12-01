Macron, alături de Zelenski la Élysée, spune că Franţa nu trebuie „să dea lecţii Ucrainei” în plin scandal de corupţie

Preşedintele francez Emmanuel Macron afirmă că nu este rolul Franţei să „dea lecţii Ucrainei” în privinţa corupţiei şi subliniază că „adevărata dictatură” se află la Moscova, relatează AFP.

„Este oare rolul nostru să dăm lecţii Ucrainei? Nu chiar”, a declarat într-o conferinţă de presă comună cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, şeful statului francez.

„Suntem foarte vigilenţi, din moment ce dăm bani, din moment ce susţinem un efort de război. Este normal să fim exigenţi”, a precizat Emmanuel Macron.

„Dar am constatat că, în orice caz, lupta împotriva corupţiei funcţionează, odată ce există decizii deschise şi decizii politice care sunt luate”, a adăugat el.

„Nu aveţi niciodată acest tip de decizii de partea rusă, pentru că acolo este adevărata dictatură”, a afirmat Macron.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski – asupra căruia se exercită presiuni politice şi diplomatice puternice – a sosit luni la Paris pentru a se întâlni cu omologul său francez şi pentru a-şi consolida susţinerea europeană.

Kievul a fost atacat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-un nou atac rus cu dronă, la doar câteva ore după ce Zelenski l-a destituit pe şeful său de cabinet, Andrii Iermak, mâna sa dreaptă extrem de influentă, în urma unei anchete anticorupţie.

Ucraina a revendicat, la rândul său, atacuri vizând două petroliere din „flota fantomă” rusă, care permite Kremlinului să ocolească sancţiunile impuse de Occident.

Statele Unite au prezentat recent un nou plan pentru a pune capăt conflictului declanşat de ofensiva rusă în Ucraina, în februarie 2022, plan care ar trebui finalizat cu acordul părţilor beligerante.

Însă Kievul se teme că ar putea fi constrâns să facă concesii importante în schimbul unei păci.

