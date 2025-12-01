Reacția furibundă a Rusiei după declaraţiile NATO privind un eventual atac preventiv împotriva Moscovei

01-12-2025 | 15:48
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MInisterului rus de Externe
IMAGO

Rusia a reacţionat luni la declaraţiile amiralului NATO Giuseppe Cavo Dragone, care a sugerat posibilitatea unui „atac preventiv” ca răspuns la războiul hibrid al Moscovei, numind afirmaţiile iresponsabile şi o tentativă de escaladare.

Mihaela Ivăncică

Amiralul Giuseppe Cavo Dragone a declarat pentru Financial Times că NATO ia în considerare intensificarea răspunsului său la războiul hibrid condus de Moscova şi că un „atac preventiv” ar putea fi considerat o „acţiune defensivă”, potrivit Le Figaro.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat că Moscova consideră aceste declaraţii ca fiind „o abordare extrem de iresponsabilă, care demonstrează dorinţa alianţei de a continua escaladarea”.

„Considerăm că este o încercare deliberată de a submina eforturile depuse pentru a depăşi criza din Ucraina”, a acuzat ea. „Cei care fac astfel de declaraţii ar trebui să fie conştienţi de riscurile şi consecinţele posibile, inclusiv pentru membrii alianţei înşişi”, a ameninţat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse.

