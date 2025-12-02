Șeful NATO: Ucraina nu are încă sprijin unanim pentru aderare. „Eforturile americane pot restabili pacea”

02-12-2025 | 17:47
Secretarul general al NATO Mark Rutte reafirmă marţi că, pentru moment, nu există un consens cu privire la o aderare a Ucrainei la Alianţa Nord-Atlantică, relatează Reuters.

Vlad Dobrea

”Situaţia concretă este, aşa cum ştiţi, că un consens al tuturor aliaţilor este necesar pentru ca Ucraina să adere la NATO, Pentru moment, aşa cum ştiţi, nu există un consens asupra aderării Ucrainei la NATO”, a declarat el presei.

El se declară convins că eforturile Statelor Unite cu privire la Ucraina ”vor ajunge să restabilească pacea în Europa”, cu puţin înainte de întâlnirea emisarului american al lui Donald Trump Steve Witkoff şi preşedintele rus Vladimir Putin.

”Sunt convins că eforturile susţinute vor ajunge să restabilească pacea în Europa”, a declarat el presei.

El a salutat eforturile Statelor Unite de a pune capăt Războiului rus în Ucraina.

Mark Rutte a anunţat că se aşteaptă ca aliaţii să participe cu noi contribuţii la Programul PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - un mecanism de finanţare a armatei ucrainene -, în următoarele zile.

