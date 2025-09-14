Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada

Stiri externe
14-09-2025 | 09:55
marco rubio
Getty

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă că intrarea fără precedent a dronelor ruseşti pe teritoriul polonez este „inacceptabilă”, precum şi „regretabilă şi periculoasă”, relatează Reuters.

autor
Mihaela Ivăncică

„Nu există nicio îndoială: dronele au fost lansate intenţionat. Întrebarea este dacă dronele aveau ca obiectiv specific pătrunderea în Polonia. Dacă da (...) atunci este evident vorba de o escaladare majoră”, a comentat şeful diplomaţiei americane, subliniind că vor mai fi necesare „câteva zile” pentru a afla mai multe.

Rubio a mai spus că, dacă se dovedeşte că dronele au fost direcţionate către Polonia, „atunci este evident că va fi o mişcare care va duce la o escaladare a conflictului”.

Şeful diplomaţiei americane a făcut declaraţia jurnaliştilor înainte de a pleca într-o deplasare în Israel şi Marea Britanie.

NATO a anunţat vineri planuri de întărire a apărării flancului estic al Europei, după ce Polonia a doborât drone care îi încălcaseră spaţiul aerian, fiind pentru prima dată când un membru al alianţei occidentale deschide focul în războiul Rusiei din Ucraina.

