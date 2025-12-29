Hotelierii se plâng că au rămas cu camere goale de Revelion. În Poiana Brașov tariful ajunge la 8.900 de lei pentru 3 nopți

Pentru prima dată după mulți ani, stațiunile montane nu mai sunt pline de Revelion. Hotelierii scot la vânzare camerele rămase libere chiar pe ultima sută de metri, cu reduceri de până la 30%.

Specialiștii din turism spun că este un semnal de alarmă și cer investiții în atracții noi.

Corespondent PROTV: „Ne aflăm într-un sezon care, ani la rând, însemna automat „sold-out”. Anul acesta, realitatea este diferită, iar principalul motiv îl reprezintă prețurile ridicate. Hotelierii încearcă acum să mai câștige clienți, cu reduceri aplicate în ultimele zile, inclusiv pentru noaptea de Revelion. Mulți turiști au amânat decizia tocmai din cauza costurilor, iar acum apar oferte last minute, pachete flexibile și petreceri care nu mai sunt incluse automat. Dacă vreți să ajungeți chiar de mâine în Poiana Brașov, pentru trei nopți, inclusiv Revelionul, există oferte de la 2.000 de lei pentru un cuplu, cu mic dejun inclus. În Predeal și Sinaia, prețurile au coborât chiar la 1.500 de lei pe cameră pentru trei nopți, cu masa festivă plătită separat. Anul trecut, asemenea tarife erau greu de imaginat. Sunt încă locuri disponibile și în hotelurile de top, unde cel mai scump pachet ajunge la 22.000 de lei pentru două persoane.”

În Poiana Brașov, la un complex hotelier, doar 60% dintre camere sunt ocupate. Într-o încercare de ultim moment de a atrage turiștii, administratorii au redus prețurile cu 15%. Chiar și cu discount, o familie cu un copil ajunge să plătească 8.900 de lei pentru trei nopți și nu sunt multe cereri de cazare.

Sorin Stănescu, manager recepție: „Momentan stratul de zăpadă nu e atât de generos, probabil de aceea încă clienții sunt nehotărâți."

În alte hoteluri din stațiune, scăderile de preț ajung și la 30 la sută.

Reduceri aplicate târziu, spun turiștii, după ce mulți și-au făcut deja alte planuri.

George Ciobanu, managerul unui hotel: „La momentul ăsta undeva la 70%. Este mai mic decât anul trecut.”

Situația se repetă și la Sinaia. Dacă anul trecut camerele erau aproape imposibil de găsit în această perioadă, acum există oferte chiar lângă centrul stațiunii. Pentru trei nopți, inclusiv cea dintre ani, doi adulți plătesc 1.800 de lei – un preț redus, apărut abia după ce cererea a scăzut vizibil.

Voicu Albu, proprietarul unei vile turistice: „Este o reducere substanțială pentru că dacă îmi este permis, anul acesta a fost anul cel mai prost de când noi funcționăm, o reducere de aproape 22% al gradului de ocupare al camerelor.”

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității estimează un grad de ocupare de aproximativ 80% pe Valea Prahovei și în Poiana Brașov, sub nivelul anticipat la începutul sezonului.

Corina Martin, federația patronatelor din industria ospitalității: „Avem mult mai puțini români care să își permită o vacanță, nu este vorba doar de faptul că nu este zăpada.”

În Cluj-Napoca, lipsa clienților a dus la soluții neconvenționale de Revelion. În acest restaurant – de exemplu – oaspeții pot veni cu mâncare de acasă.

Alexandrina Feur, managerul unui restaurant: „Am simțit nevoia să oferim un Revelion mai relaxant fără un meniu rigid și să oferim comunității noastre casa noastră și petrecerea.”

Singura condiție este ca băutura să fie cumpărată de la bar.

