Netanyahu afirmă, înainte de a-l primi pe Marco Rubio, că „eliminarea” liderilor Hamas din Qatar ar pune capăt războiului

Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă că eliminarea liderilor Hamas ar pune capăt războiului din Gaza, comentariul intervenind după recentele atacuri aeriene israeliene din Qatar, care au stârnit nemulţumire chiar şi la Washington.

„Liderilor terorişti ai Hamas care trăiesc în Qatar nu le pasă de soarta locuitorilor din Gaza”, susţine Netanyahu. „Au blocat toate încercările de încetare a focului pentru a prelungi războiul la nesfârşit”, a acuzat el pe X. „Eliminarea lor ar elimina principalul obstacol în calea eliberării tuturor ostaticilor noştri şi a sfârşitului războiului”, conchide premierul israelian.

Atacurile Israelului în Qatar

Israelul a vizat conducerea Hamas din Doha în atacuri aeriene condamnate de Qatar, una dintre ţările care a găzduit şi a mediat negocierile de încetare a focului. Hamas a declarat că cinci dintre membrii săi, inclusiv un fiu al liderului său exilat din Gaza, Khalil al-Hayya, au fost ucişi în atac, dar liderii săi superiori şi membrii echipei de negociere au supravieţuit. Qatarul a declarat că un membru al forţelor sale de securitate internă a fost, de asemenea, ucis.

Hamas a descris atacul de la Doha drept o încercare a Israelului de a sabota negocierile pentru un armistiţiu şi a declarat că nu va schimba condiţiile grupării pentru încheierea războiului din Gaza.

Pozițiile Israelului și Hamas

Israelul a cerut Hamasului să elibereze toţi ostaticii rămaşi în Gaza şi să se dezarmeze. Hamasul spune că nu va elibera toţi ostaticii fără un acord care să pună capăt războiului şi nu va renunţa la arme până când palestinienii nu vor avea un stat independent.

Vizita lui Marco Rubio în Israel

Precizările lui Netanyahu intervin în timp ce secretarul american de stat Marco Rubio se îndrepta, sâmbătă, spre Israel, pe fondul tensiunilor cu aliaţii SUA din Orientul Mijlociu în legătură cu atacul Israelului asupra liderilor Hamas din Qatar şi extinderea coloniilor în Cisiordania ocupată.

În declaraţiile făcute reporterilor înainte de plecare, Rubio a reiterat că SUA şi preşedintele Donald Trump nu sunt încântaţi de aceste atacuri.

Rubio a asigurat însă că relaţia SUA cu Israelul nu va fi afectată. El a spus că va discuta cu israelienii despre modul în care atacul a afectat dorinţa lui Trump de a asigura întoarcerea tuturor ostaticilor deţinuţi de Hamas, de a scăpa de militanţi şi de a pune capăt războiului din Gaza. „Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat”, a spus el. „Ne vom întâlni cu ei. Vom discuta despre ce ne rezervă viitorul”, a declarat Rubio.

„Mai sunt încă 48 de ostatici care merită să fie eliberaţi imediat, toţi o dată. Şi mai este încă mult de lucru după ce se va termina totul, pentru a reconstrui Gaza într-un mod care să ofere oamenilor calitatea vieţii pe care şi-o doresc cu toţii”, a arătat secretarul de stat. Rubio a precizat că încă nu s-a stabilit cine va face asta, cine va plăti pentru asta şi cine va fi responsabil de acest proces.

După Israel, Rubio urmează să se alăture vizitei planificate a lui Trump în Marea Britanie, săptămâna viitoare.

Consecințele campaniei israeliene

Campania Israelului, care durează de aproape doi ani, a ucis peste 64.000 de oameni în enclava palestiniană, potrivit autorităţilor locale. Aceasta a provocat o criză alimentară şi a dus la acuzaţii că Israelul comite un genocid.

Atacul asupra teritoriului unui aliat apropiat al SUA a stârnit condamnări pe scară largă din partea altor state arabe şi a deraiat negocierile de încetare a focului şi de eliberare a ostaticilor mediate de Qatar.

Vizite și întâlniri diplomatice

Vineri, Rubio s-a întâlnit cu prim-ministrul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, la Casa Albă, subliniind interesele concurente din regiune pe care Rubio va încerca să le echilibreze în timpul vizitei sale. Mai târziu, în aceeaşi zi, preşedintele SUA, Donald Trump, a luat cina cu prim-ministrul la New York.

Vizita lui Rubio are loc înaintea reuniunilor la nivel înalt de la Naţiunile Unite din New York, care vor avea loc la sfârşitul acestei luni. Se aşteaptă ca ţări precum Franţa şi Marea Britanie să recunoască statul palestinian, o mişcare la care Israelul se opune. Washingtonul afirmă că o astfel de recunoaştere ar întări Hamas, iar Rubio a sugerat că această mişcare ar putea stimula anexarea Cisiordaniei, dorită de membrii radicali ai guvernului israelian.

Extinderea coloniilor în Cisiordania

Joi, premierul israelian Benjamin Netanyahu a semnat un acord pentru a continua planul de extindere a colonizării, care ar traversa teritoriul Cisiordaniei pe care palestinienii îl revendică pentru a-şi crea un stat.

Săptămâna trecută, Emiratele Arabe Unite au avertizat că acest lucru ar depăşi limita şi ar submina Acordurile Abraham, negociate de SUA, care au normalizat relaţiile dintre EAU şi Israel în 2020.

