Turcia și SUA discută măsuri pentru oprirea războiului din Ucraina. Situația din Gaza și Siria, pe agenda lor

Stiri externe
19-08-2025 | 19:25
Hakan Fidan
AFP

Ministrul de externe turc Hakan Fidan şi secretarul de stat american Marco Rubio au discutat marţi telefonic despre măsuri potenţiale pentru a se pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, a anunţat o sursă diplomatică turcă.

autor
Sabrina Saghin

Sursa a afirmat că Fidan şi Rubio au avut un schimb de opinii despre rezultatele discuţiilor dintre preşedinţii SUA şi Rusiei desfăşurate vineri noaptea în Alaska şi ale întâlnirilor avute luni la Washington de preşedintele american Donald Trump cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi cu mai mulţi lideri europeni.

De asemenea, şefii diplomaţiilor turcă şi americană au abordat situaţia din Fâşia Gaza şi cele mai recente evoluţii din Siria. Ministrul Hakan Fidan a cerut o încetare imediată a focului în Gaza şi accesul neîngrădit al ajutorului umanitar în enclava palestiniană.

Întâlnirea Trump-Putin desfăşurată vineri noaptea în Alaska nu a condus la rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuţiile fără a face vreo declaraţie despre o posibilă încetare a focului în Ucraina.

Rusia doreşte ca Ucraina să-i cedeze patru regiuni ocupate parţial de forţele sale (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), în afară de peninsula Crimeea anexată deja de Moscova în 2014, şi să renunţe la livrările de arme occidentale către Kiev şi la orice intenţie de a adera la NATO.

Aceste cerinţe sunt inacceptabile pentru Kiev, care doreşte o încetare necondiţionată şi imediată a focului şi garanţii de securitate solide.

După seria de întâlniri cu liderii rus, ucrainean şi europeni din ultimele zile, preşedintele american Donald Trump va începe pregătirile pentru o întâlnire între omologii săi ucrainean şi rus, Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin, acesta din urmă respingând până de curând ideea unei astfel de reuniuni.

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, SUA, Turcia, donald trump,

Dată publicare: 19-08-2025 19:25

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Trump dă vina pe Ucraina pentru război: „N-ar fi trebuit să ceară să adere la NATO”
Stiri externe
Trump dă vina pe Ucraina pentru război: „N-ar fi trebuit să ceară să adere la NATO”

„Ucraina n-ar fi trebuit să ceară să adere la NATO”, a declarat marți președintele american Donald Trump într-un interviu telefonic la emisiunea Fox and Friends, la postul Fox News.

Rusia dă semne că întâlnirea Putin-Zelenski nu va avea loc curând. Lavrov: „Trebuie pregătită minuțios”
Stiri externe
Rusia dă semne că întâlnirea Putin-Zelenski nu va avea loc curând. Lavrov: „Trebuie pregătită minuțios”

O întâlnire între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski trebuie să fie „pregătită minuţios” în prealabil şi orice acord de pace între Rusia şi Ucraina trebuie să ţină cont de „interesele de securitate” ale țării a declarat Serghei Lavrov.

Rusia și Ucraina au făcut schimb de cadavre. Moscova a predat corpurile a 1.000 de militari
Stiri externe
Rusia și Ucraina au făcut schimb de cadavre. Moscova a predat corpurile a 1.000 de militari

Rusia a predat corpurile a 1.000 de militari ucraineni - majoritatea ucişi pe front, dar şi în prizonierat, anunţă marţi Kievul, relatează AFP.

Recomandări
Armand Goșu, despre „cele două mari scenarii posibile” după summit-ul din SUA. Ambele sunt rele pentru Ucraina
Stiri externe
Armand Goșu, despre „cele două mari scenarii posibile” după summit-ul din SUA. Ambele sunt rele pentru Ucraina

Istoricul Armand Goșu, expert în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, este de părere că, în perioada următoare, după ce două summit-uri din Alaska și Washington, sunt posibile două scenarii în ceea ce privește situația din Ucraina.

Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm pentru Putin: „Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm pentru Putin: „Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor”

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, marți, la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” şi la videoconferinţa membrilor Consiliului European de la sediul Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş.

Mărturia șoferului care a spulberat doi tineri pe autostrada A1, după ce ei s-ar fi aruncat în fața camionului
Stiri actuale
Mărturia șoferului care a spulberat doi tineri pe autostrada A1, după ce ei s-ar fi aruncat în fața camionului

Caz șocant marți dimineață pe Autostrada A1, București-Pitești. Doi tineri pietoni au fost spulberați de un camion de mare tonaj, la kilometrul 41. Polițiștii nu au reușit deocamdată să identifice victimele.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 August 2025

49:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12