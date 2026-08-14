Mai mulți muncitori din Belgia au găsit o comoară de 9 milioane de euro în subsolul clădirii pe care o renovau. Ce a urmat

Stiri externe
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Dendermonde Police

O renovare obișnuită s-a transformat într-o descoperire spectaculoasă pentru angajații unei firme de construcții din Belgia. 

autor
Mihaela Ivăncică

Muncitorii au găsit un cufăr ascuns în pereții unui beci, iar în interior se afla o adevărată comoară: pepite și monede de aur evaluate la aproximativ 9 milioane de euro, relatează VRT NWS.

Descoperirea a avut loc în Sint-Gillis-Dendermonde, în timpul lucrărilor efectuate la o clădire aparținând organizației CAW Oost-Vlaanderen. Angajații companiei de construcții De Brand, din Baasrode, în apropiere de Dendermonde, au dat peste cufărul ascuns și au anunțat imediat beneficiarul lucrării.

Ulterior, a fost chemată poliția, care a confirmat existența comorii.

Cufărul ascuns în pereții beciului

Aurul nu era depozitat la vedere. Potrivit reprezentanților CAW Oost-Vlaanderen, acesta se afla într-un cufăr ascuns în beci.

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Screenshot 2026 08 14 160927
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Dendermonde Police

Dendermonde Police

Dendermonde Police

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„Aurul este format din pepite de aur numerotate și vechi monede de aur, ascunse într-un cufăr aflat în beci”, a declarat Geert Hillaert, reprezentant al CAW Oost-Vlaanderen.

Hillaert a văzut personal comoara, însă spune că nu a avut timp să o examineze în detaliu. Valoarea estimată a aurului este de aproximativ 9 milioane de euro.

„Surpriza și uimirea au fost primele reacții. Este o experiență pe care o ai o singură dată în viață”, a mai spus acesta.

Poliția a preluat întreaga cantitate de aur și a transportat-o într-un loc sigur. Acum, Parchetul din Flandra de Est încearcă să afle de unde provine comoara și cum a ajuns ascunsă în clădire.

Până în acest moment, autoritățile nu știu nici cine este proprietarul legal al aurului.

„În acest moment, nu se știe de unde provine aurul și nici cui îi aparține din punct de vedere legal”, a explicat Hanne Ollevier, purtătoarea de cuvânt a Parchetului.

Anchetatorii verifică inclusiv dacă aurul a fost ascuns în urma unei activități ilegale. Prin urmare, este prea devreme pentru a spune că organizația CAW Oost-Vlaanderen va intra în posesia comorii.

Reprezentanții organizației iau în calcul inclusiv posibilitatea ca aurul să fi fost ascuns intenționat în acel loc.

„Din câte știm, această comoară ar putea proveni dintr-o activitate dubioasă și să fi fost ascunsă acolo”, a declarat Hillaert.

Până la finalizarea anchetei, însă, originea aurului și identitatea proprietarului rămân necunoscute.

Ce se va întâmpla cu comoara de 9 milioane de euro

Dacă autoritățile vor stabili că aurul poate ajunge legal la CAW Oost-Vlaanderen, organizația spune că are deja un plan pentru această sumă.

„Vom crea capacități suplimentare pentru grupul nostru țintă în toată Flandra de Est”, a spus Hillaert, făcând referire la persoanele fără adăpost.

„Ar fi un cadou foarte binevenit pentru a răspunde nevoilor uriașe cu care ne confruntăm în fiecare zi”, a adăugat reprezentantul organizației.

Nu se știe însă dacă muncitorii care au descoperit comoara vor primi o recompensă. Din punct de vedere legal, găsirea unui obiect de mare valoare nu înseamnă automat că persoana care l-a descoperit devine proprietarul acestuia.

În cazul comorii descoperite în beciul din Dendermonde, autoritățile trebuie mai întâi să stabilească proveniența aurului, proprietarul legal și condițiile în care acesta a fost ascuns.

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Etichete: muncitori, aur, belgia, comoara,

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