Andi Vercellino, originară din Michigan, locuiește acum pe Coasta de Vest a SUA alături de partenerul său, după ce cei doi au decis să înceapă o viață complet autonomă, departe de rețelele tradiționale, relatează Newsweek.

În urmă cu patru ani, cuplul a cumpărat o proprietate de 16 hectare.

„Nu exista nicio casă pe el și nici măcar un drum de acces, de aceea a durat atât de mult să descoperim totul. Totul era acoperit de tufe de mure”, a povestit femeia.

Descoperirea care le-a schimbat viața

Cei doi, în vârstă de 32 și 34 de ani, își construiesc singuri gospodăria, fără credite, și se pregătesc să ridice o casă pe terenul cumpărat.

Planul lor este să folosească lemn prelucrat chiar de ei, direct de pe proprietate, pentru construcția viitoarei locuințe.

Suprafața vastă pe care o dețin continuă să le ofere surprize, iar cea mai recentă descoperire le-a schimbat complet modul în care își petrec zilele de vară.

„Știam că există un pârâu pe proprietate”, a spus Vercellino, însă zonele pe care reușiseră să le exploreze inițial erau „mult mai puțin adânci și mai înguste”, astfel că nu puteau fi folosite pentru înot sau relaxare.

Totul s-a schimbat după ce au construit un pod pentru a putea traversa pârâul. Dincolo de acesta au găsit o adevărată comoară ascunsă: o piscină naturală cu apă limpede.

„Vă puteți imagina să descoperiți așa ceva?”

Vercellino a prezentat descoperirea într-un videoclip publicat pe contul său de TikTok.

„Nici măcar nu știam că acest loc există pe proprietatea noastră când am cumpărat-o. Vă puteți imagina să descoperiți așa ceva?”, a spus ea.

Locul pare desprins dintr-o poveste: pârâul este înconjurat de copaci și vegetație densă, apa este calmă și transparentă, iar cuplul a amenajat un mic ponton unde își pot pune zona de picnic și scaunele pentru zilele petrecute în aer liber.

În descrierea videoclipului, ea a povestit că explorarea completă a terenului a durat aproape un an.

„Ne-a luat aproximativ un an până să reușim să explorăm întreaga proprietate. Nu exista un pod peste pârâu, iar când am construit unul, acest loc ne aștepta aici”, a scris aceasta. „Au trecut patru ani și în fiecare vară sunt uimită de faptul că deținem această bucată incredibilă de natură”.

Timpul petrecut în aer liber este asociat cu numeroase beneficii pentru sănătatea fizică și mentală, iar înotul este considerat una dintre activitățile care ajută la reducerea stresului și îmbunătățirea stării generale.