O țară mai puțin vizitată e „comoara” Europei. Este înconjurată de munți și are lacuri spectaculoase

Stiri externe
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Shutterstock

Macedonia de Nord se numără printre cele mai puțin vizitate țări din Europa. Potrivit Tragento, aproximativ 900.000 de turiști au vizitat țara în 2025, ceea ce o plasează înaintea doar a unor state și teritorii mici precum Liechtenstein și San Marino.

autor
Lorena Mihăilă

Cu toate acestea, lucrurile par să se schimbe pentru Macedonia de Nord. Anul trecut, țara a înregistrat o creștere de 7% a numărului de vizitatori. Există numeroase motive pentru care tot mai mulți turiști își îndreaptă atenția spre această destinație, scrie Express.

Situată în sud-estul Europei și învecinată cu Grecia, Bulgaria, Serbia și Albania, Macedonia de Nord poate că nu se află pe radarul tuturor celor care își planifică vacanțele, însă atmosfera sa liniștită o transformă într-o alegere ideală pentru o escapadă relaxantă.

O moștenire istorică bogată

Țara are o moștenire istorică bogată, influențată de culturile mediteraneană, balcanică, greacă, italiană și otomană, care au creat un amestec cultural unic. Acest lucru este cel mai evident în capitala Skopje, oraș care a trecut printr-o transformare spectaculoasă în ultimii 15 ani.

După destrămarea fostei Iugoslavii, autoritățile și istoricii au încercat să contureze o identitate națională mai clară, privind către trecut și încercând să-l readucă la viață. Astfel a luat naștere Proiectul Skopje 2014, un amplu și costisitor program de construcții care a transformat centrul capitalei într-un adevărat muzeu în aer liber, plin de monumente și statui impresionante.

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Deși este o țară mică, Macedonia de Nord impresionează prin peisajele sale naturale spectaculoase. Aproximativ 80% din teritoriu este acoperit de munți și lacuri, ceea ce o face o destinație excelentă pentru pasionații de drumeții, ciclism montan și caiac.

Țara găzduiește o faună bogată, inclusiv urși, mistreți, lupi, vulpi, căprioare și peste 200 de specii de fluturi.

Influențele istorice diverse și-au pus amprenta și asupra gastronomiei locale. Preparatul național, tavče gravče – o tocană de fasole coaptă la cuptor – este considerat un preparat pe care orice vizitator ar trebui să îl încerce.

Locuri care merită vizitate în Macedonia de Nord

1. Lacul Ohrid

Unul dintre cele mai vechi și mai adânci lacuri din Europa, Lacul Ohrid este inclus în patrimoniul mondial UNESCO datorită frumuseții sale excepționale. Vizitatorii pot înota în apele sale limpezi, pot explora centrul vechi medieval situat deasupra malului și pot admira celebra Biserică Sfântul Ioan din Kaneo, construită spectaculos pe marginea stâncilor.

2. Bazarul Vechi din Skopje (Čaršija)

Unul dintre cele mai mari și mai bine conservate bazaruri otomane din Balcani, Čaršija își are originile în secolul al XII-lea. Plimbați-vă pe străduțele pietruite, vizitați atelierele meșteșugărești, gustați preparatele tradiționale macedonene și descoperiți moscheile, caravanseraiurile și băile turcești care conferă capitalei o identitate complexă și fascinantă.

3. Canionul Matka

La doar 15 kilometri de Skopje, Canionul Matka este o spectaculoasă vale formată de râul Treska și adăpostește unele dintre cele mai adânci peșteri subacvatice din Europa.

Puteți face caiac pe lacul de culoarea jadului, puteți parcurge trasee prin păduri luxuriante și puteți vizita mănăstiri medievale construite pe pereți abrupți de stâncă.

Este un refugiu liniștit și spectaculos, aflat la mică distanță de capitală.

4. Parcul Național Mavrovo

Cel mai mare parc național din Macedonia de Nord este un adevărat paradis pentru iubitorii de natură. Munți impunători, păduri dese de conifere și un lac artificial pitoresc înconjoară vechea Biserică Sfântul Nicolae, parțial scufundată în apă, unul dintre cele mai emblematice obiective turistice ale țării.

Aici puteți face drumeții vara, schia iarna sau pur și simplu admira peisajele impresionante.

5. Bitola și Heraclea Lyncestis

Al doilea oraș ca mărime al Macedoniei de Nord, Bitola, are un aer elegant și o cultură vibrantă a cafenelelor, concentrată în jurul frumosului bulevard Širok Sokak.

La marginea orașului se află ruinele impresionante ale Heracleei Lyncestis, oraș întemeiat de Filip al II-lea al Macedoniei, tatăl lui Alexandru cel Mare. Aici pot fi admirate mozaicuri romane spectaculoase, care și-au păstrat culorile vii chiar și după două milenii.

În acest loc, istoria și viața modernă se îmbină armonios.

Vremea azi, 11 iulie 2026. Se încălzește în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime de 31 de grade

Sursa: StirilePROTV

Etichete: macedonia de nord, turisti, vacanta,

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