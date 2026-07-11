O țară mai puțin vizitată e „comoara” Europei. Este înconjurată de munți și are lacuri spectaculoase

Cu toate acestea, lucrurile par să se schimbe pentru Macedonia de Nord. Anul trecut, țara a înregistrat o creștere de 7% a numărului de vizitatori. Există numeroase motive pentru care tot mai mulți turiști își îndreaptă atenția spre această destinație, scrie Express.

Situată în sud-estul Europei și învecinată cu Grecia, Bulgaria, Serbia și Albania, Macedonia de Nord poate că nu se află pe radarul tuturor celor care își planifică vacanțele, însă atmosfera sa liniștită o transformă într-o alegere ideală pentru o escapadă relaxantă.

O moștenire istorică bogată

Țara are o moștenire istorică bogată, influențată de culturile mediteraneană, balcanică, greacă, italiană și otomană, care au creat un amestec cultural unic. Acest lucru este cel mai evident în capitala Skopje, oraș care a trecut printr-o transformare spectaculoasă în ultimii 15 ani.

După destrămarea fostei Iugoslavii, autoritățile și istoricii au încercat să contureze o identitate națională mai clară, privind către trecut și încercând să-l readucă la viață. Astfel a luat naștere Proiectul Skopje 2014, un amplu și costisitor program de construcții care a transformat centrul capitalei într-un adevărat muzeu în aer liber, plin de monumente și statui impresionante.

Deși este o țară mică, Macedonia de Nord impresionează prin peisajele sale naturale spectaculoase. Aproximativ 80% din teritoriu este acoperit de munți și lacuri, ceea ce o face o destinație excelentă pentru pasionații de drumeții, ciclism montan și caiac.

Țara găzduiește o faună bogată, inclusiv urși, mistreți, lupi, vulpi, căprioare și peste 200 de specii de fluturi.

Influențele istorice diverse și-au pus amprenta și asupra gastronomiei locale. Preparatul național, tavče gravče – o tocană de fasole coaptă la cuptor – este considerat un preparat pe care orice vizitator ar trebui să îl încerce.

Locuri care merită vizitate în Macedonia de Nord

1. Lacul Ohrid

Unul dintre cele mai vechi și mai adânci lacuri din Europa, Lacul Ohrid este inclus în patrimoniul mondial UNESCO datorită frumuseții sale excepționale. Vizitatorii pot înota în apele sale limpezi, pot explora centrul vechi medieval situat deasupra malului și pot admira celebra Biserică Sfântul Ioan din Kaneo, construită spectaculos pe marginea stâncilor.