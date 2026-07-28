Ceea ce părea la prima vedere o cutie de vopsea abandonată și deteriorată s-a dovedit a conține teancuri de bancnote din anii ’70, scrie New York Post.

Descoperirea neașteptată din pivnița unei case vechi

Luisa și soțul ei, Dan, locuiesc într-o casă construită înainte de anul 1900, o locuință care ascundea încă multe secrete. Cei doi au observat un perete zidit sub scările care duceau spre pivniță și au decis să afle ce se află în spatele lui.

Printre obiectele găsite se numărau cărbuni și o cutie de vopsea veche, care părea abandonată de foarte mult timp. Recipientul a atras atenția cuplului, însă aceștia au ezitat luni întregi să îl deschidă.

Luisa a povestit pentru Newsweek că au lăsat cutia deoparte „timp de câteva luni”, deoarece mirosul puternic de amoniac le-a dat motive de îngrijorare.

Cutia murdară ascundea peste 1.000 de lire sterline

În cele din urmă, cei doi și-au făcut curaj și au decis să deschidă recipientul misterios. Au început să filmeze momentul, fără să știe că aveau să descopere ceva complet neașteptat.

În interior se aflau teancuri de bani din anii 1970, a căror valoare totală depășea 1.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 1.168 de euro.

„Niciunul dintre noi nu se aștepta să găsească bani înăuntru. A fost o amintire extraordinară pentru copii, ceva ce își vor aminti pentru totdeauna”, a declarat Luisa.

Femeia a povestit că descoperirea a venit într-un moment în care familia avea nevoie de un ajutor financiar.

„A fost frumos să le facem o bucurie copiilor și să achităm câteva facturi. Ne-a luat puțin din presiune pentru câteva săptămâni”, a spus aceasta, precizând că la acel moment nu avea un loc de muncă.

Reacții surprinse după videoclipul viral de pe TikTok

Momentul descoperirii a fost publicat pe TikTok și a devenit rapid viral, adunând aproape 200.000 de vizualizări. Utilizatorii au reacționat uimiți de povestea cuplului.

„Din ce țară provin banii? Este fascinant”, a scris unul dintre internauți.

Un alt utilizator a făcut haz de necaz: „Iar noi am găsit în noua noastră pivniță doar cranii de șobolani și veverițe”.

Alți comentatori au atras atenția că bancnotele cu chipul reginei pot fi schimbate la majoritatea băncilor, însă unele exemplare pot valora mai mult decât suma înscrisă pe ele dacă sunt rare sau provin din anumite serii.