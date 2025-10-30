Mai multe maimuțe de laborator, purtătoare de boli, au scăpat în Mississippi. „Primatele aparțin unei alte entități”

Autoritățile au ucis mai multe maimuțe de laborator care au scăpat dintr-un camion răsturnat în Mississippi. Inițial, maimuțele rhesus erau considerate bolnave și periculoase, dar nu este neapărat adevărat.

Maimuțele de laborator, considerate inițial purtătoare ale unei serie de boli, au scăpat dintr-un camion în Mississippi în urma unui accident, ceea ce a determinat forțele de ordine să ucidă o parte dintre animale. Cu toate acestea, nu este încă clar cât de periculoase sunt, scrie LiveScience.

Camionul, care transporta maimuțe rhesus (Macaca mulatta) de la Universitatea Tulane, s-a răsturnat marți în județul Jasper, iar mai multe maimuțe au scăpat, deși numărul exact nu a fost încă comunicat.

Universitatea Tulane precizează că animalele nu sunt contagioase

Trei maimuțe ar fi încă în libertate, potrivit unei informații actualizate furnizate de Departamentul Șerifului din comitatul Jasper. Autoritățile considerau că maimuțele erau agresive față de oameni și purtau virusul herpes, COVID-19 și hepatita C. Însă Universitatea Tulane a declarat ulterior că maimuțele nu erau contagioase.

„Primatele în cauză aparțin unei alte entități și nu sunt contagioase. Colaborăm activ cu autoritățile locale și vom trimite o echipă de experți în îngrijirea animalelor pentru a oferi asistență, dacă va fi necesar.”, a scris Universitatea Tulane într-o postare pe X marți.

În urma declarației Universității Tulane, departamentul șerifului a clarificat că șoferul camionului a declarat forțelor de ordine că maimuțele erau periculoase.

Șeriful Randy Johnson a declarat ulterior că maimuțele trebuiau totuși „neutralizate” din cauza naturii lor agresive, a raportat Associated Press miercuri (29 octombrie).

