Bilanţul morţilor în urma tornadelor din Statele Unite a crescut la 33. Ce mai multe decese au fost raportate în Mississippi

Şase decese au fost raportate în Mississippi după ce tornadele au măturat statul – unul în Covington County, doi oameni din aceeaşi casă în Jefferson Davis County şi trei persoane în Walthall County, a afirmat guvernatorul Tate Reeves. Guvernatorul a declarat stare de urgenţă sâmbătă seara.

”Rugaţi-vă pentru cei care şi-au pierdut viaţa, cei care sunt dispăruţi şi cei care conduc eforturile de căutare, cei care se vindecă şi pentru familiile lor”, a afirmat Reeves, într-o postare pe reţeaua X.

Drone footage of the aftermath in Tylertown, Mississippi where two tornadoes hit the same area in less than an hour

