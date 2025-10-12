Patru oameni au fost uciși și 12 răniți într-un nou atac armat în Statele Unite, la finalul unui meci de fotbal american

12-10-2025 | 07:27
poliția sua
Patru oameni au fost uciși și 12 răniți într-un nou atac armat în Statele Unite. Tragicul eveniment a avut loc în statul Mississippi, la finalul unui meci de fotbal american, găzduit în campusul unui liceu.

Atacatorul pare că a ales unul dintre cele mai aglomerate weekenduri din an.

Este o tradiție ca studenții să revină acasă la acest final de săptămână, pentru a vizita liceele unde au studiat.

Poliția nu l-a identificat deocamdată pe atacator.

Atentatul vine la doar câteva ore după un altul, tot în statul Mississippi, care a dus la moartea a doi oameni.

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, atac armat,

