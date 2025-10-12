Patru oameni au fost uciși și 12 răniți într-un nou atac armat în Statele Unite, la finalul unui meci de fotbal american
Patru oameni au fost uciși și 12 răniți într-un nou atac armat în Statele Unite. Tragicul eveniment a avut loc în statul Mississippi, la finalul unui meci de fotbal american, găzduit în campusul unui liceu.
Atacatorul pare că a ales unul dintre cele mai aglomerate weekenduri din an.
Este o tradiție ca studenții să revină acasă la acest final de săptămână, pentru a vizita liceele unde au studiat.
Poliția nu l-a identificat deocamdată pe atacator.
Atentatul vine la doar câteva ore după un altul, tot în statul Mississippi, care a dus la moartea a doi oameni.
Sursa: Pro TV
12-10-2025 07:22