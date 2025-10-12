Opt persoane au fost ucise în urma unor incidente armate diferite la serbări școlare din Mississippi, SUA

12-10-2025 | 07:18
Serbările școlare din statul american Mississippi s-au terminat cu focuri de armă, cel puțin opt persoane fiind ucise și mai multe rănite în două incidente armate desfășurate în părți opuse ale statului, potrivit AP.

Șase persoane au fost ucise în centrul orașului Leland, după un meci de fotbal școlar, în regiunea deltei Mississippi, în partea de vest a statului, potrivit medicului legist din comitat. În partea de est a statului, o femeie însărcinată s-a aflat printre cei uciși, a declarat guvernatorul din Mississippi, Tate Reeves.

Circa 20 de persoane, rănite în urma focurilor de armă în regiunea Delta

La Leland, patru persoane au fost ucise pe loc, iar alte două au murit ulterior la spital, potrivit unei declarații a medicului legist din Washington County, La’Quesha Watkins.

Aproximativ 20 de persoane au fost rănite în urma împușcăturilor, după ce oamenii s-au adunat în zona centrală a orașului după meci, a afirmat senatorul Derrick Simmons. Dintre aceștia, patru erau în stare critică și au fost transportați pe calea aerului de la un spital din orașul învecinat Greenville la un centru medical mai mare din capitala statului, Jackson, a declarat Simmons pentru AP.

Sâmbătă, bucăți de bandă galbenă ruptă erau înfășurate pe un stâlp din centrul orașului. Banda poliției putea fi văzută și în fața unui magazin închis, la baza unui indicator dedicat cântărețului soul Tyrone Davis, născut în apropiere.

„Oamenii se adunau și se distrau în centrul orașului Leland”, a spus Simmons despre orașul cu o populație de sub 4.000 de persoane.

El a precizat că, după împușcături, scena era „foarte haotică”, în timp ce poliția, adjuncții șerifului și ambulanțele „veneau de peste tot”.

„Este o violență armată fără sens”, a spus el. „Asistăm acum la o proliferare a armelor care sunt în circulație”, a adăugat senatorul.

Deocamdată nu au fost anunțate arestări, iar Simmons a declarat sâmbătă că nu a auzit vreo informație privind posibili suspecți.

Două persoane, ucise într-un incident armat separat, în estul Mississippi

Între timp, poliția din orășelul Heidelberg, în partea estică a statului, anchetează un incident armat petrecut în timpul serbărilor școlare, soldat cu doi morți.

Ambele persoane au fost ucise vineri noapte, în campusul școlar, a declarat șeful poliției din Heidelberg, Cornell White. El a refuzat să precizeze dacă victimele erau elevi sau să ofere alte informații privind crimele.

„Avem un suspect încă în libertate, dar nu pot oferi detalii”, a declarat White sâmbătă dimineață.

Un bărbat de 18 ani este căutat pentru audieri în legătură cu împușcăturile din Heidelberg, a anunțat Biroul Șerifului din Jasper County. Șeriful a făcut apel ca oricine are informații să contacteze poliția.

Incidentul din Heidelberg a avut loc în campusul școlar unde echipa Heidelberg Oilers juca un meci de fotbal. Orașul, cu circa 640 de locuitori, se află la aproximativ 137 de kilometri sud-est de capitala statului, Jackson.

Nu este clar deocamdată când au avut loc focurile de armă sau cât de aproape de stadion.

Biroul de Investigații din Mississippi asistă agențiile locale și federale în anchetă, a declarat guvernatorul.

„Statul nostru se roagă pentru victime și familiile lor, precum și pentru comunitățile din Heidelberg și Leland. Cei responsabili vor fi aduși în fața justiției”, a afirmat Reeves, într-o postare pe rețelele sociale.

Un al treilea incident armat este investigat

În Sharkey County, Mississippi, tot în regiunea deltei Mississippi, șeriful local anchetează încă un incident armat petrecut după un meci de fotbal, au anunțat autoritățile.

Două persoane au fost arestate în legătură cu aceste focuri de armă, care au avut loc la o școală locală vineri seară, după meci, a declarat șeriful din Sharkey County, Herbert Ceaser Sr.

În declarație nu au fost incluse informații privind eventuale persoane rănite.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 12-10-2025 07:18

