Cel puţin 14 persoane au murit în urma tornadelor violente din centrul şi sudul Statelor Unite

Autorităţile din Missouri au confirmat 11 „decese legate de furtună” într-un comunicat pe X, adăugând că "lucrează neobosit pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie şi pentru a evalua pagubele".

Şase oameni au murit în comitatul Wayne, trei în comitatul Ozark, unul în comitatul Butler şi unul în comitatul Jefferson, au precizat autorităţile, făcând referire la „tornade, furtuni şi grindină mare”.

They were in a tornado!" ????️ Watch as Ted Peters and his father were caught in a severe storm while refueling in Rolla, Missouri. It's a reminder that we need strong leadership to protect Americans from all threats - natural and man-made. #Trump #USA https://t.co/nlzUqZPBfQ