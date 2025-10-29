Macron cere cotrol, protecție și reglementare pe rețelele sociale. „Cei mai mari cumpărători de conturi false sunt rușii”

29-10-2025 | 21:29
Emmanuel Macron
Getty

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut miercuri o „agendă mult mai puternică de protecție și reglementare în Europa" în fața ingerințelor străine prin intermediul rețelelor de socializare și a exceselor în materie de informații pe aceste platforme.

Mihai Niculescu

„Prostia noastră în asta constă. Ele sunt platforme care sunt făcute pentru a vinde publicitate individualizată", a spus Macron în fața Forumului pentru Pace de la Paris, o serie de dezbateri consacrate guvernanței globale , transmite AFP, preluat de Agerpres.

„Dar, mai presus de toate, ele sunt conduse printr-un proces care este de a crea excitația maximă, care va genera maximum de trafic pentru a le maximiza paginile de publicitate și, deci, întreaga ordine meritocratică care fundamenta democrațiile noastre - un raport cu argumentarea, adevărul - este complet suspendată", a continuat Macron.

Necesitatea recâștigării controlului democratic

Prin urmare, „trebuie să recâștigăm controlul vieții noastre democratice și informaționale prin reglementare", a insistat președintele Franței.

„Pe rețelele de socializare, dacă nu dai imediat peste conținut de extremă dreapta, este pentru că ești prost organizat", a spus el.

Brigitte și Emmanuel Macron
Macron: Rusia, spre deosebire de Ucraina, nu este dispusă să facă pace. Liderii europeni susțin un armistițiu imediat

Acuzații la adresa Rusiei

Astăzi, „cei mai mari cumpărători de conturi false sunt rușii (...) pentru a destabiliza democrațiile europene", a mai afirmat el, vorbind despre „o interferență pe steroizi".

În acest context, a afirmat Macron, „vom aduce o agendă mult mai puternică de protecție și de reglementare în Europa".

Însă această agendă este compatibilă cu „inovația", cu „actori de interes public" care oferă „infrastructuri libere", a adăugat el.

Declarațiile lui Macron vin în contextul în care Europa încearcă să găsească un echilibru între protejarea spațiului democratic de dezinformare și ingerințe străine, pe de o parte, și menținerea libertății de exprimare și a inovației tehnologice, de cealaltă parte.

