Macron cere cotrol, protecție și reglementare pe rețelele sociale. „Cei mai mari cumpărători de conturi false sunt rușii”

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut miercuri o „agendă mult mai puternică de protecție și reglementare în Europa" în fața ingerințelor străine prin intermediul rețelelor de socializare și a exceselor în materie de informații pe aceste platforme.

„Prostia noastră în asta constă. Ele sunt platforme care sunt făcute pentru a vinde publicitate individualizată", a spus Macron în fața Forumului pentru Pace de la Paris, o serie de dezbateri consacrate guvernanței globale , transmite AFP, preluat de Agerpres.

„Dar, mai presus de toate, ele sunt conduse printr-un proces care este de a crea excitația maximă, care va genera maximum de trafic pentru a le maximiza paginile de publicitate și, deci, întreaga ordine meritocratică care fundamenta democrațiile noastre - un raport cu argumentarea, adevărul - este complet suspendată", a continuat Macron.

Necesitatea recâștigării controlului democratic

Prin urmare, „trebuie să recâștigăm controlul vieții noastre democratice și informaționale prin reglementare", a insistat președintele Franței.

„Pe rețelele de socializare, dacă nu dai imediat peste conținut de extremă dreapta, este pentru că ești prost organizat", a spus el.

Acuzații la adresa Rusiei

Astăzi, „cei mai mari cumpărători de conturi false sunt rușii (...) pentru a destabiliza democrațiile europene", a mai afirmat el, vorbind despre „o interferență pe steroizi".

În acest context, a afirmat Macron, „vom aduce o agendă mult mai puternică de protecție și de reglementare în Europa".

Însă această agendă este compatibilă cu „inovația", cu „actori de interes public" care oferă „infrastructuri libere", a adăugat el.

Declarațiile lui Macron vin în contextul în care Europa încearcă să găsească un echilibru între protejarea spațiului democratic de dezinformare și ingerințe străine, pe de o parte, și menținerea libertății de exprimare și a inovației tehnologice, de cealaltă parte.

