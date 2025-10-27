Zece persoane, judecate la Paris pentru hărţuirea online a lui Brigitte Macron. Ce riscă acuzații

Stiri actuale
27-10-2025 | 21:34
Brigitte Macron
Getty Images

Zece persoane sunt judecate luni și marți la Paris pentru hărţuirea online a lui Brigitte Macron, acuzate că au răspândit zvonuri false despre identitatea sa de gen, relatează Reuters.

autor
Claudia Alionescu

Cei opt bărbaţi şi două femei, cu vârste cuprinse între 41 şi 60 de ani, judecaţi de un tribunal penal din Paris, sunt acuzaţi că au făcut numeroase comentarii răuvoitoare despre sexul şi sexualitatea lui Brigitte Macron, comparând chiar diferenţa de vârstă dintre ea şi soţul ei cu „pedofilia”.

Dacă vor fi condamnaţi, riscă până la doi ani de închisoare.

Ei au publicat şi/sau difuzat pe reţelele sociale glume, insulte, fotomontaje şi alte caricaturi care susţin că Brigitte Macron este, în realitate, un bărbat.

Printre inculpaţi se numără Aurélien Poirson-Atlan, cunoscut sub numele de „Zoé Sagan” pe Facebook şi X, unde a fost ani de zile unul dintre cei mai importanţi vectori ai acestui zvon.

Citește și
Brigitte și Emmanuel Macron
Brigitte Macron a contestat decizia prin care două femei au fost achitate după ce au susținut că s-a născut bărbat

Această teorie a apărut în urma victoriei lui Emmanuel Macron în alegerile prezidenţiale din 2017. De atunci, ea a continuat să crească în urma intervenţiei trolilor - internauţi în căutare de controverse online - care susţin că Brigitte Macron a făcut schimbare de sex şi este aceeaşi persoană cu fratele său Jean-Michel Trogneux.

Carlo Brusa, unul dintre avocaţii inculpaţilor, a declarat că clientul său este „liniştit”.

„El face parte din sutele de mii, poate chiar milioanele de oameni care au postat şi repostat această poveste considerată extraordinară – deşi mai puţin amuzantă pentru doamna Macron - o poveste cunoscută în întreaga lume”, a adăugat el.

Afirmaţiile nefondate privind sexul lui Brigitte Macron au câştigat teren şi în Statele Unite, unde prima-doamnă şi preşedintele Emmanuel Macron au intentat în iulie un proces pentru defăimare împotriva lui Candace Owens, influencer şi gazda unui podcast de dreapta, pe baza afirmaţiei acesteia că prima-doamnă a Franţei s-a născut bărbat.

Afirmaţiile false - care spun că Brigitte Macron, în vârstă de 72 de ani, s-a născut sub numele de Jean-Michel Trogneux, numele real al fratelui ei mai mare - au vizat de mult timp cuplul prezidenţial francez, alături de criticile privind diferenţa de vârstă de 24 de ani dintre ei.

Prima-doamnă a Franţei a depus o plângere în august 2024, care a dus la o anchetă privind hărţuirea online şi la arestări în decembrie 2024 şi februarie 2025.

În septembrie, Brigitte Macron a câştigat un proces într-un tribunal francez împotriva a două femei, inclusiv un medium autoproclamat, care au contribuit la răspândirea zvonurilor despre sexul ei.

O curte de apel a anulat această decizie în iulie, iar Brigitte Macron a făcut apel la cea mai înaltă instanţă din Franţa.

Trump l-a criticat pe Putin pentru că a testat o nouă rachetă de croazieră: „Mai bine ar pune capăt războiului din Ucraina”

Sursa: News.ro

Etichete: paris, hartuire online, brigitte macron,

Dată publicare: 27-10-2025 21:33

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Emmanuel și Brigitte Macron vor aduce „dovezi științifice” în instanță pentru a demonstra că Prima Doamnă este femeie
Stiri externe
Emmanuel și Brigitte Macron vor aduce „dovezi științifice” în instanță pentru a demonstra că Prima Doamnă este femeie

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și soția sa, Brigitte, intenționează să prezinte în fața unei instanțe americane dovezi fotografice și științifice menite să demonstreze că doamna Macron este femeie, scrie BBC.

Brigitte Macron a contestat decizia prin care două femei au fost achitate după ce au susținut că s-a născut bărbat
Stiri externe
Brigitte Macron a contestat decizia prin care două femei au fost achitate după ce au susținut că s-a născut bărbat

Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, a decis să conteste la cea mai înaltă instanță judiciară din țară decizia prin care două femei au fost achitate după ce au susținut public, în mod fals, că aceasta s-ar fi născut bărbat.

Reacția lui Emmanuel Macron în urma imaginilor controversate cu soția sa. „Toate astea sunt nişte prostii”. FOTO & VIDEO
Stiri externe
Reacția lui Emmanuel Macron în urma imaginilor controversate cu soția sa. „Toate astea sunt nişte prostii”. FOTO & VIDEO

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, la Hanoi, că ”pur şi simplu a glumit” cu soţia sa, după ce The Associated Press a publicat imagini în care Brigitte Macron pare să îi lovească faţa cu mâinile, relatează BFMTV.

Recomandări
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli
Stiri Economice
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli

Golul din buget a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, conform datelor de la Finanțe. Ne îndreptăm spre un deficit record la finele anului, când se vor adăuga 60 de miliarde de lei.

Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles
Stiri Economice
Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

Plătim cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, iar statul caută soluții să scadă facturile. Vestea a ajuns până la Bruxelles, iar comisarul european pentru energie și locuințe a venit la București pentru a ajuta la rezolvarea situației.

Investiție europeană de sute de mii de euro, ținută la mal în Giurgiu. Cum au blocat autoritățile turismul în zonă
Inspectorul PRO
Investiție europeană de sute de mii de euro, ținută la mal în Giurgiu. Cum au blocat autoritățile turismul în zonă

Pierdem anual zeci de milioane de euro, bani europeni, din cauza incompetenței autorităților. În Giurgiu, de pildă, la doar o oră și jumătate de București, Primăria ține la mal o ambarcațiune nouă, cu care ar putea organiza circuite turistice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Octombrie 2025

52:04

Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28