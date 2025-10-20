Emmanuel Macron, mesaj pentru Washington și Moscova: „Nicio pace durabilă fără participarea Ucrainei și a europenilor”

Stiri externe
20-10-2025 | 19:45
Brigitte și Emmanuel Macron
IMAGO

Preşedintele francez Emmanuel Macron a insistat luni că Ucraina şi europenii trebuie să participe la negociere care le afectează destinul, într-o aluzie la viitorul summit Trump-Putin, pe care l-a apreciat drept "pozitiv". 

autor
Vlad Dobrea


Macron a subliniat această poziţie într-o conferinţă de presă în oraşul sloven Portoroz, unde a participat la summitul euro-mediteranean MED9, referindu-se la întâlnirea dintre preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi omologul său rus, Vladimir Putin, planificată pentru zilele următoare la Budapesta, fără o dată stabilită încă.

Trump a anunţat această întâlnire joia trecută, după o convorbire telefonică cu liderul rus, spunând că obiectivul său este obţinerea unui acord de pace la conflictul armat declanşat în februarie 2022 de invazia rusă în Ucraina.

Referitor la întâlnirea Trump-Putin, "consider că este foarte pozitiv faptul că preşedinţii se pot întâlni pentru a discuta agendele lor bilaterale", a afirmat Macron, subliniind: "Din momentul în care se discută despre soarta Ucrainei, ucrainenii ar trebui să fie prezenţi. Din momentul în care se discută despre ceea ce afectează securitatea europenilor, europenii ar trebui să fie prezenţi. Asta este tot ce pot spune".

În acelaşi timp, el a apreciat că "singura pace care poate fi obţinută este o pace solidă şi durabilă, una care să respecte cerinţele dreptului internaţional şi să creeze condiţiile pentru durabilitatea sa. Nu există altă pace, iar europenii au fost întotdeauna clari în această privinţă".

Citește și
gaza
Israelul lovește din nou Fâșia Gaza: 153 de tone de bombe lansate în doar o zi, anunță Benjamin Netanyahu

"În ceea ce ne priveşte, continuăm să mergem alături de Ucraina, care rezistă cu curaj", a adăugat Macron.

În acest context, el a spus că vineri va avea loc o reuniune a ţărilor dispuse să sprijine naţiunea atacată de Rusia, participante la aşa-numita "Coaliţie a Voinţei".

Această reuniune, la care va participa şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va avea loc concomitent cu participare fizică la Londra şi prin videoconferinţă, a indicat Emmanuel Macron. 

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, macron, europa, pace,

Dată publicare: 20-10-2025 19:45

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
Israelul lovește din nou Fâșia Gaza: 153 de tone de bombe lansate în doar o zi, anunță Benjamin Netanyahu
Stiri externe
Israelul lovește din nou Fâșia Gaza: 153 de tone de bombe lansate în doar o zi, anunță Benjamin Netanyahu

Israelul a lansat duminică ”153 de tone de bombe” în Fâşiei Gaza, anunţă luni premierul israelian israelian Benjamin Netanyahu, ca răspuns la ceea ce armata israeliană a denunţat drept atacuri ale Hamas care încalcă armistiţiul, relatează AFP.

 

Trump se contrazice din nou și trece de partea lui Putin: ”Rușii au luptat”. Merz spune că Rusia ar urma să atace Moldova
Stiri externe
Trump se contrazice din nou și trece de partea lui Putin: ”Rușii au luptat”. Merz spune că Rusia ar urma să atace Moldova

La întâlnirea Trump-Zelenski de vineri, la Casa Albă, s-au repetat scenele tensionate din februarie, doar că de data asta în spatele ușilor închise.  

Jaful de la Luvru. De ce au evitat hoții principala vitrină, unde se aflau diamante în valoare de zeci de milioane de dolari
Stiri externe
Jaful de la Luvru. De ce au evitat hoții principala vitrină, unde se aflau diamante în valoare de zeci de milioane de dolari

60 de anchetatori și polițiști îi caută pe autorii jafului spectaculos de la Luvru, din Paris, care au furat în doar șapte minute opt podoabe de o valoare inestimabilă din patrimoniul național. Potrivit procurorului general, sunt patru suspecți.

Recomandări
Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă
Stiri Politice
Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă

La 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a admis contestația Înaltei Curți și a declarat legea neconstituțională. 

Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României. ”Ca să faci lucruri în societate necesită timp”
Stiri Politice
Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României. ”Ca să faci lucruri în societate necesită timp”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, că este "în principiu" interesat să candideze pentru un nou mandat.

Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”
Stiri Sociale
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”

România a fost zguduită în această lună de 20 de cutremure. Au fost de magnitudine mică, dar unele s-au produs în regiuni unde aceste fenomene sunt rare. Cea mai predispusă zonă rămâne Vrancea, unde au avut loc 12 cutremure de adâncime mare.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 20 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
La Măruță
20 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Octombrie 2025

01:43:53

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28