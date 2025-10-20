Emmanuel Macron, mesaj pentru Washington și Moscova: „Nicio pace durabilă fără participarea Ucrainei și a europenilor”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a insistat luni că Ucraina şi europenii trebuie să participe la negociere care le afectează destinul, într-o aluzie la viitorul summit Trump-Putin, pe care l-a apreciat drept "pozitiv".



Macron a subliniat această poziţie într-o conferinţă de presă în oraşul sloven Portoroz, unde a participat la summitul euro-mediteranean MED9, referindu-se la întâlnirea dintre preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi omologul său rus, Vladimir Putin, planificată pentru zilele următoare la Budapesta, fără o dată stabilită încă.

Trump a anunţat această întâlnire joia trecută, după o convorbire telefonică cu liderul rus, spunând că obiectivul său este obţinerea unui acord de pace la conflictul armat declanşat în februarie 2022 de invazia rusă în Ucraina.

Referitor la întâlnirea Trump-Putin, "consider că este foarte pozitiv faptul că preşedinţii se pot întâlni pentru a discuta agendele lor bilaterale", a afirmat Macron, subliniind: "Din momentul în care se discută despre soarta Ucrainei, ucrainenii ar trebui să fie prezenţi. Din momentul în care se discută despre ceea ce afectează securitatea europenilor, europenii ar trebui să fie prezenţi. Asta este tot ce pot spune".

În acelaşi timp, el a apreciat că "singura pace care poate fi obţinută este o pace solidă şi durabilă, una care să respecte cerinţele dreptului internaţional şi să creeze condiţiile pentru durabilitatea sa. Nu există altă pace, iar europenii au fost întotdeauna clari în această privinţă".

"În ceea ce ne priveşte, continuăm să mergem alături de Ucraina, care rezistă cu curaj", a adăugat Macron.

În acest context, el a spus că vineri va avea loc o reuniune a ţărilor dispuse să sprijine naţiunea atacată de Rusia, participante la aşa-numita "Coaliţie a Voinţei".

Această reuniune, la care va participa şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va avea loc concomitent cu participare fizică la Londra şi prin videoconferinţă, a indicat Emmanuel Macron.

