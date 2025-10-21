Macron: Rusia, spre deosebire de Ucraina, nu este dispusă să facă pace. Liderii europeni susțin un armistițiu imediat

Rusia, spre deosebire de Ucraina, nu a dat până acum semne că ar dori să ajungă la un acord de pace cu Kievul, a declarat marţi preşedintele francez Emmanuel Macron, într-o conferinţă de presă la Ljubljana, potrivit EFE.

"Din ianuarie putem auzi că Rusia aparent şi-ar dori pacea şi din martie preşedintele (Ucrainei, Volodimir) Zelenski şi-a manifestat clar disponibilitatea de a semna un acord de pace, dar Rusia nu a răspuns niciodată în acest sens", a afirmat Macron, întrebat despre ce aşteptări are de la summitul între preşedinţii SUA, Donald Trump, şi Rusiei, Vladimir Putin, de la Budapesta, la o dată care nu a fost încă stabilită.

Referitor la potenţialele concesii teritoriale din partea Ucrainei faţă de Rusia, despre care Trump şi Putin ar fi discutat într-o convorbire telefonică săptămâna trecută, Macron a declarat că doar preşedintele ucrainean, Volodomir Zelenski, poate negocia pe această temă.

Potrivit cotidianului britanic Financial Times, la reuniunea cu uşile închise dintre Donald Trump şi Volodimir Zelenski, vinerea trecută, la o zi după conversaţia telefonică dintre primul şi Putin, preşedintele american ar fi exercitat presiuni asupra omologului său ucrainean pentru ca acesta să accepte cererile Moscovei, printre care şi cedarea întregii regiuni Donbas (est) către Rusia.

Macron reafirmă că Ucraina trebuie să decidă asupra teritoriilor

"În ceea ce priveşte concesiile teritoriale, acestea pot fi negociate numai de preşedintele Zelenski, în numele Ucrainei. Ucraina este cea care trebuie să decidă în această privinţă", a subliniat marţi Emmanuel Macron, reiterând o poziţie binecunoscută potrivit căreia Kievul trebuie să participe la orice negociere destinată să pună capăt conflictului declanşat de invazia rusă în Ucraina în februarie 2022.

Europa, la rândul său, va decide ce va face în privinţa securităţii sale, a adăugat el, promiţând că Franţa va continua să ajute Ucraina atât financiar, cât şi militar.

"Dacă situaţia se schimbă, singura pace acceptabilă va fi o pace durabilă şi robustă", a spus el.

Aceste afirmaţii ale lui Macron sunt în concordanţă cu declaraţia semnată marţi alături de Volodimir Zelenski şi alţi lideri europeni în sprijinul poziţiei SUA în favoarea unui armistiţiu imediat, a iniţierii negocierilor cu actuala linie de contact ca punct de plecare şi inviolabilitatea frontierelor internaţionale, declaraţie în care semnatarii au insistat în acelaşi timp asupra creşterii presiunii asupra Rusiei.

Liderii europeni cer o poziție puternică a Ucrainei înainte de orice încetare a focului

"Cu toţii putem vedea că Putin continuă să opteze pentru violenţă şi distrugere. Prin urmare, considerăm că Ucraina trebuie să se afle într-o poziţie cât mai puternică posibil, înainte, în timpul şi după orice încetare a focului", au subliniat semnatarii documentului, potrivit informaţiilor furnizate de guvernul german.

În această declaraţie comună, liderii europeni subliniază că, la sfârşitul săptămânii în curs, se vor reuni în cadrul Consiliului European şi în formatul aşa-numitei "Coaliţii a voluntarilor" pentru a discuta despre cum poate fi Ucraina sprijinită în continuare.

