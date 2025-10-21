Macron: Rusia, spre deosebire de Ucraina, nu este dispusă să facă pace. Liderii europeni susțin un armistițiu imediat

Stiri externe
21-10-2025 | 17:08
Brigitte și Emmanuel Macron
IMAGO

Rusia, spre deosebire de Ucraina, nu a dat până acum semne că ar dori să ajungă la un acord de pace cu Kievul, a declarat marţi preşedintele francez Emmanuel Macron, într-o conferinţă de presă la Ljubljana, potrivit EFE.

 

autor
Mihaela Ivăncică

"Din ianuarie putem auzi că Rusia aparent şi-ar dori pacea şi din martie preşedintele (Ucrainei, Volodimir) Zelenski şi-a manifestat clar disponibilitatea de a semna un acord de pace, dar Rusia nu a răspuns niciodată în acest sens", a afirmat Macron, întrebat despre ce aşteptări are de la summitul între preşedinţii SUA, Donald Trump, şi Rusiei, Vladimir Putin, de la Budapesta, la o dată care nu a fost încă stabilită.

Referitor la potenţialele concesii teritoriale din partea Ucrainei faţă de Rusia, despre care Trump şi Putin ar fi discutat într-o convorbire telefonică săptămâna trecută, Macron a declarat că doar preşedintele ucrainean, Volodomir Zelenski, poate negocia pe această temă.

Potrivit cotidianului britanic Financial Times, la reuniunea cu uşile închise dintre Donald Trump şi Volodimir Zelenski, vinerea trecută, la o zi după conversaţia telefonică dintre primul şi Putin, preşedintele american ar fi exercitat presiuni asupra omologului său ucrainean pentru ca acesta să accepte cererile Moscovei, printre care şi cedarea întregii regiuni Donbas (est) către Rusia.

Macron reafirmă că Ucraina trebuie să decidă asupra teritoriilor

"În ceea ce priveşte concesiile teritoriale, acestea pot fi negociate numai de preşedintele Zelenski, în numele Ucrainei. Ucraina este cea care trebuie să decidă în această privinţă", a subliniat marţi Emmanuel Macron, reiterând o poziţie binecunoscută potrivit căreia Kievul trebuie să participe la orice negociere destinată să pună capăt conflictului declanşat de invazia rusă în Ucraina în februarie 2022.

Citește și
Luvru
Jaf la Muzeul Luvru. Ce bijuterii au furat hoții (Foto)

Europa, la rândul său, va decide ce va face în privinţa securităţii sale, a adăugat el, promiţând că Franţa va continua să ajute Ucraina atât financiar, cât şi militar.

"Dacă situaţia se schimbă, singura pace acceptabilă va fi o pace durabilă şi robustă", a spus el.

Aceste afirmaţii ale lui Macron sunt în concordanţă cu declaraţia semnată marţi alături de Volodimir Zelenski şi alţi lideri europeni în sprijinul poziţiei SUA în favoarea unui armistiţiu imediat, a iniţierii negocierilor cu actuala linie de contact ca punct de plecare şi inviolabilitatea frontierelor internaţionale, declaraţie în care semnatarii au insistat în acelaşi timp asupra creşterii presiunii asupra Rusiei.

Liderii europeni cer o poziție puternică a Ucrainei înainte de orice încetare a focului

"Cu toţii putem vedea că Putin continuă să opteze pentru violenţă şi distrugere. Prin urmare, considerăm că Ucraina trebuie să se afle într-o poziţie cât mai puternică posibil, înainte, în timpul şi după orice încetare a focului", au subliniat semnatarii documentului, potrivit informaţiilor furnizate de guvernul german.

În această declaraţie comună, liderii europeni subliniază că, la sfârşitul săptămânii în curs, se vor reuni în cadrul Consiliului European şi în formatul aşa-numitei "Coaliţii a voluntarilor" pentru a discuta despre cum poate fi Ucraina sprijinită în continuare. 

România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi, Franta,

Dată publicare: 21-10-2025 17:08

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
Prima tornadă cu victime în Franța din ultimii 17 ani. O persoană a murit și alte nouă sunt rănite
Stiri externe
Prima tornadă cu victime în Franța din ultimii 17 ani. O persoană a murit și alte nouă sunt rănite

O tornadă puternică a făcut pagube colosale la nord de Paris. Cel puțin o persoană a murit, iar alte nouă au fost rănite, patru fiind în stare gravă.

Jaf la Muzeul Luvru. Ce bijuterii au furat hoții (Foto)
Stiri externe
Jaf la Muzeul Luvru. Ce bijuterii au furat hoții (Foto)

La câteva ore după ce a apărut informația că Muzeul Luvru din Paris a fost jefuit, iar hoții au furat bijuterii regale, Ministerul Culturii din Franța a emis un comunicat de presă în care detaliază oficial ce piese au fost furate.

Lyon – ghid complet de călătorie: atracții turistice, gastronomie, muzeele și experiențe culturale în Franța
Stiri Turism
Lyon – ghid complet de călătorie: atracții turistice, gastronomie, muzeele și experiențe culturale în Franța

Lyon, capitala gastronomiei franceze, te cucerește prin farmecul său istoric, muzeele fascinante și atmosfera vibrantă. Descoperă un oraș plin de cultură, artă și experiențe autentice în inima Franței.

Nisa, Riviera Franceză – cele mai frumoase obiective turistice, plaje, promenadă. Cum să ai experiențe de neuitat în Franța
Stiri Turism
Nisa, Riviera Franceză – cele mai frumoase obiective turistice, plaje, promenadă. Cum să ai experiențe de neuitat în Franța

Nisa, bijuteria Rivierei Franceze, îmbină farmecul mediteranean cu eleganța franțuzească. Plajele spectaculoase, promenada și atmosfera vibrantă fac din acest oraș una dintre cele mai memorabile destinații din sudul Franței.

Mai mulți hoți de cai au fost prinși în Franța și România. Suspecții reținuți riscă pedepse de până la 15 ani de închisoare
Stiri externe
Mai mulți hoți de cai au fost prinși în Franța și România. Suspecții reținuți riscă pedepse de până la 15 ani de închisoare

Procurorii francezi au anunţat vineri că a fost dezmembrată o reţea de trafic de cai de tracţiune, şapte suspecţi fiind reţinuţi în Franţa şi în România, transmite AFP.

Recomandări
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile
Stiri actuale
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

SRI, DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, alături de serviciile secrete din Polonia au dejucat un complot rusesc care viza trimiterea de colete explozive. Doi ucraineni au fost arestați în România în acest caz.

Partidele din coaliție au decis ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe 7 decembrie, fără candidat comun
Stiri Politice
Partidele din coaliție au decis ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe 7 decembrie, fără candidat comun

Liderii coaliției au decis, marți, ca alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului să aibă loc pe 7 decembrie.

Explicațiile lui Vladimir Ciorbă, urmărit penal în afacerea Nordis. Dă vina pe pandemie și război
Stiri actuale
Explicațiile lui Vladimir Ciorbă, urmărit penal în afacerea Nordis. Dă vina pe pandemie și război

Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, după ce au fost înregistrate sute de noi plângeri ale păgubiților. Sunt vizați administratorii companiei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 21 Octombrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Octombrie 2025

01:44:22

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28