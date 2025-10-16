Criză politică evitată în Franţa. Premierul numit de Macron a supraviețuit moțiunilor partidelor de extremă dreaptă și stângă

Stiri externe
16-10-2025 | 20:35
Moment de respiro, în criza politică, din Franţa. Premierul, Sébastien Lecornu, pare să fi reuşit să depășească impasul, supraviețuind celor două moțiuni de cenzură, depuse de extrema dreaptă, și extrema stângă.

A contat faptul, că Lecornu, a suspendat reforma pensiilor, câștigând astfel de partea lui, voturile socialiștilor. Acum, premierul se poate concentra, pe proiectul de buget, crucial în condițiile situației economice alarmate, cu care se confruntă Parisul.

Yaël Braun-Pivet, președintele Adunării Naționale: „În favoarea moțiunii de cenzură au fost 271 de voturi. Nu s-a atins majoritatea necesară (de 289 de voturi). Moțiunea de cenzură a picat”.

Pesemne descurajati, deputatii au votat in numar mult mai mic, doar 144, a doua motiune, depusa de extrema dreapta. Prin urmare, Sebastian Lecornu a rasuflat usurat.

L-a salvat Partidul Socialist, în urma deciziei premierului de a suspenda reforma nepopulară a pensiilor din 2023, care ar fi crescut vârsta de retragere din activitate de la 62 la 64 de ani.

Au existat totusi 7 rebeli din randul socialistilor care au votat prima motiune, depusa de extrema stanga. De asemenea, din blocul centrist, trei deputati republicani s-au lasat seduși de pledoariile celor doua formatiuni extremiste.

Aurelie Trouve: „Cenzură! Întoarcerea la urne e singura speranță pentru un nou început, singura șansă de a regenera contractul social”.

Marine Le Pen: „Asta nu e o criză politică, e o criză politicianistă, o criză a vechilor partide vlăguite, al căror unic proiect este să împiedice Reunirea Națională să ajungă la putere. Asta nu o criză a regimului, e o criză a unui regim cu zilele numărate. Macroniștii si socialiștii au făcut totul că să evite întoarcerea la urne. Dar tot acolo veți ajunge! O să vă întoarceți la urne cu capetele plecate, dezonorați în fața alegătorilor voștri pentru că ați tras de timp”.

Sébastien Lecornu, premierul Franței: „Acesta e momentul adevărului: vrem ordine republicană cu dezbateri în Adunarea Națională sau vrem dezordine?
Este prima oară când Adunarea Națională se cenzurează pe sine și refuză să se angajeze în dezbateri parlamentare. Istoria va judeca aspru aceste manevre politice. Vor veni și alegerile prezidențiale, dar acum nu țineți ostatic bugetul națiunii”.

Acuzat de tradare de Marine le Pen, liderul socialistilor a invocat ratiuni pragmatice.

Olivier Faure, șeful socialiștilor: „Dizolvarea parlamentului nu schimbă viețile oamenilor. Ce am obține făcând asta? Ce știu este că acum, datorită stângii, sunt oameni care se vor putea pensiona la vârsta dorită. Fac politică pentru oameni, nu la modul abstract”.

Datoria externă a Franței este a treia din Uniunea Europeană, după cele ale Greciei şi Italiei. Franţa traversează un blocaj politic fără precedent după alegerile anticipate de la jumătatea lui 2024. Două guverne au fost răsturnate deja prin moţiuni de cenzură, în condiţiile în care nu se poate alcătui o majoritate stabilă.

