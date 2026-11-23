Negocieri la care să ia parte Europa ar constitui o premieră, în contextul în care Bătrânul Continent nu a fost consultat până acumpână acum, potrivit News.ro.

Ideea asocierii europenilor la viitoare negocieri de pace în Ucraina a revenit în prim-plan, iar Statele Unite vor de-acum să o impună, iar cancelarul german Friedrich Merz a estimat că acestea pot avea loc ”curând”.

„Trebuie să facem totul pentru ca reuniunea cvadripartită între Ucraina, Europa, Statele Unite şi Rusia să aibă loc cât mai rapid posibil”, a cerut preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un discurs pe care l-a susţinut la reuniunea anuală a Adunării Parlamentare a NATO, la Berlin.

„Suntem pregătiţi să o facem. Încă de mâine, literalmente”, a subliniat el.

„Partenerii noştri au anunţat că vor să încerce să organizeze această reuniune înainte de Crăciun”, a declarat el.

„Noi sperăm să aibă loc mai curând”, a cerut Zelenski care a intervenit într-un apel video.

Volodimir Zelenski a insistat din nou asupra aderării Ucrainei la NATO, după ce Statele Unite au evocat săptămâna trecută posibilitatea de a garanta - în cazul unei păci - Ucrainei o protecţie a Alianţei Nord-Atlantice echivalentă cu asistenţa între aliaţi cu asistenţa între aliaţi prevăzută de către Articolul 5 al Tratatului NATO.

„NATO este soluţia. Iar cu o armată ucraineană puternică, NATO va fi ea însăşi mai puternică!”, a subliniat Volodimir Zelenski.

El a insistat asupra faptului că Ucraina are nevoie de claritate în privinţa viitoarelor sale garanţii de securitate.

„Avem nevoie de răspunsuri la mai multe întrebări foarte clare”, a declarat Volodimir Zelenski.

„Care ţări vor susţine Ucraina dacă este atacată din nou?”, a întrebat el.

„Ce vor face în mod exact ca reacţie partenerii noştri”, a continuat Zelenski.

„Ce trupe vor fi desfăşurate în avans pe teritoriul nostru?”, a întrebat el.

„Cât vor costa toate astea?”, a mai întrebat preşedintele ucrainean.

Moscova consideră NATO drept o ameninţare la adresa existenţei sale, vrea ca Alianţa să se retragă în Europa şi refuză orice prezenţă militară occidentală pe teritoriul ucrainean.