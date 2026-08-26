Secretarul de stat al Consiliului de Securitate al Belarusului, Aleksandr Volfovici, a anunțat că, în cadrul verificării, una dintre brigăzi își va părăsi baza permanentă și va executa o serie de misiuni, relatează The Moscow Times.

„Deocamdată nu vom discuta despre ele. Totul depinde de deciziile conducerii Forțelor Armate, ale Statului Major General și ale unităților militare”, a declarat Volfovici.

Armata Belarusului, testată pentru un posibil conflict modern

Potrivit oficialului, în timpul verificării va fi acordată o atenție deosebită metodelor de angajare prin foc a unui potențial inamic, „ținând cont de experiența conflictelor militare din Ucraina și Iran”.

Potrivit lui Volfovici, obiectivul este evaluarea nivelului de pregătire al unităților și formațiunilor militare pentru desfășurarea operațiunilor de luptă în condițiile actuale.

Oficialul belarus a încercat, în același timp, să calmeze eventualele îngrijorări și a îndemnat populația să nu creadă că „se întâmplă ceva supranatural”.

Verificarea are loc după ce Minsk a anunțat anterior formarea unei noi brigăzi de asalt aerian în apropierea graniței cu Ucraina. Comandantul Forțelor pentru Operațiuni Speciale ale armatei belaruse, Aleksandr Iliukevici, precizase că unitatea urma să fie staționată în apropiere de Gomel.

Moscova ar vrea ca Belarusul să deschidă un nou front

În paralel cu aceste evoluții, The Wall Street Journal, citând surse familiarizate cu situația, a relatat că Vladimir Putin ar fi început să-i ceară lui Lukașenko să deschidă un nou front în Ucraina.

Potrivit publicației americane, Moscova ar fi urmărit, de asemenea, să folosească Belarusul pentru operațiuni împotriva statelor NATO vecine, inclusiv pentru lansarea unor drone.

Pe fondul acestor informații, președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a sunat pe Lukașenko și l-a avertizat să nu se lase atras în război.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a atras atenția asupra infrastructurii militare pe care Belarusul o construiește de-a lungul frontierei cu Ucraina. Aceasta ar putea fi folosită, potrivit lui Zelenski, pentru o eventuală agresiune împotriva Kievului.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a ajuns la Moscova pe 25 august, într-o vizită care nu fusese anunțată în prealabil.

Kremlinul a precizat că Ratcliffe nu s-a întâlnit cu Vladimir Putin și că scopul deplasării a fost realizarea unor „contacte între serviciile de informații”.

The Wall Street Journal scrie că vizita ar putea avea legătură cu informațiile pe care serviciile americane le dețin cu privire la planurile viitoare ale liderului de la Kremlin.

Exerciții de mobilizare în Rusia și temeri privind NATO

Potrivit publicației americane, militarii ruși au desfășurat exerciții de mobilizare în regiunea Kaliningrad și în alte zone ale țării.

În cadrul acestor exerciții ar fi fost testată capacitatea infrastructurii Ministerului rus al Apărării de a primi noi recruți și de a le asigura hrană și armament.

În același timp, serviciile de informații americane ar fi primit informații potrivit cărora Vladimir Putin ar putea încerca să testeze reziliența NATO.

„Scopul ar fi putut fi transmiterea mesajului: «Știm ce puneți la cale și ar fi mai bine să nu o faceți»”, a declarat pentru The Wall Street Journal Bette Sanner, fost director adjunct al Informațiilor Naționale ale SUA.

Ea a adăugat că vizita lui Ratcliffe ar fi putut avea și legătură cu încetarea focului în Iran și cu includerea unei alte persoane în negocieri.