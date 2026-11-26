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🇷🇺✍️ L'écrivain russe Fiodor Dostoïevski ressuscité par Intelligence Artificielle pour être chroniqueur sur la chaîne de TV russe, Russia Today (interdite en France depuis la guerre contre l’Ukraine). https://t.co/Fuy0lxcLcx — franceinfo (@franceinfo) November 24, 2026

Potrivit Le Figaro, autorul a fost „înviat” sub forma unei holograme digitale generate de inteligenţa artificială, fiind folosit pentru a transmite propaganda rusă şi pentru a-i ataca pe susţinătorii Ucrainei, arată news.ro.

Anunţul şefei Russia Today

Demersul a fost oficializat de Margarita Simonian, redactorul-şef al postului de televiziune pro-Kremlin, printr-un videoclip publicat pe Telegram. Ea a prezentat alter ego-ul digital al scriitorului din secolul al XIX-lea ca fiind noul cronicar al televiziunii, declarând:

„Am promis asta. Dostoievski va fi de acum înainte expert politic permanent la RT”

În cronicile sale zilnice, avatarul lui Dostoievski – îmbrăcat într-un costum negru, cu o barbă lungă şi zburlită – preia limbajul autorităţilor ruse. Acesta critică sprijinul acordat de ţările europene Ucrainei, prezentându-l ca pe o manifestare a ostilităţii occidentale faţă de Rusia. În acest sens, holograma figurii literaturii ruse afirmă:

„Ideile noastre ruseşti sunt necunoscute în Occident. Acest lucru i-a determinat în cele din urmă să ne numească în mod deschis duşmani şi viitori distrugători ai civilizaţiei europene”

De asemenea, postul de televiziune utilizează figura scriitorului pentru a-i critica pe ruşii care îşi părăsesc ţara. Avatarul transmite următorul mesaj:

„Vedem mii de ruşi fugind de acasă, abandonându-şi copiii, bătrânii, pământurile natale, totul pentru a se refugia sub o aripă străină, dincolo de graniţe, acolo unde li se promit pâine şi libertate. Nu, asta nu este libertate, ci sclavia omului în faţa unui zeu străin şi a unor idei străine”

O operaţiune de comunicare politică

În spatele acestei puneri în scenă tehnologice se ascunde o operaţiune de comunicare politică menită să difuzeze propaganda Kremlinului prin intermediul uneia dintre cele mai emblematice figuri ale literaturii ruse. Astfel, autorului romanului „Crimă şi pedeapsă” îi sunt atribuite poziţii politice contemporane, difuzate la televizor la aproape un secol şi jumătate după moartea sa.

Din martie 2022, RT nu mai are dreptul să-şi difuzeze programele în mai multe ţări din Europa, inclusiv în Franţa. Această interdicţie a fost adoptată de Consiliul Uniunii Europene după invazia din Ucraina.