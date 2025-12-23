Locuitorii unui sat spaniol devastat de un incendiu au câștigat 468 de milioane de euro la loteria de Crăciun. VIDEO

Stiri externe
23-12-2025 | 07:48
loterie spania
Getty

Când satul La Bañeza din Castilla y León a fost cuprins de unul dintre cele mai grave incendii forestiere din istoria Spaniei, ploaia a venit prea târziu pentru a-l salva.

autor
Ioana Andreescu

Dar acum loteria de Crăciun i-a umplut de bucurie pe cei 10.000 de locuitori ai săi aducându-le sute de milioane de euro, relatează The Guardian.

Locuitorii din satul vecin Villablino, unde cinci bărbați din zonă au murit într-un accident minier în martie anul trecut, au cumpărat și ei un bilet câștigător și sunt pe cale să primească o sumă de milioane de euro.

Un an marcat de tragedii și distrugeri

Incendiile care au izbucnit în august în jurul localității La Bañeza au distrus 55.000 de hectare de pădure, au ucis trei persoane și au strămutat alte 8.000.

Citește și
Politie Spania
Un șofer de camion a provocat haos cu o semiremorcă pe o șosea din Spania. El avea o alcoolemie de 1,25 mg/l în aerul expirat

Javier Carrera, primarul din La Bañeza, a declarat că norocul de luni a produs „o cascadă de emoții după un an atât de teribil”.

„Câștigul de la loterie, pe lângă bucuria și entuziasmul pe care le provoacă, este ceva ce a căzut din ceruri într-un loc care avea atât de multă nevoie”, a spus Carrera.

Ca parte a tradiției anuale, extragerea la loterie este anunțată de copiii dintr-o școală din Madrid, care scandează numerele câștigătoare.

Cum funcționează loteria de Crăciun din Spania

El Gordo, sau „cel gras”, așa cum este cunoscută loteria de Crăciun din Spania, constă în 100.000 de numere, fiecare repetat în 198 de serii, fiecare serie fiind împărțită în décimos, adică fracțiuni de zece. Astfel, fiecare număr este repetat de 1.980 de ori.

Fiecare décimo costă 20 de euro, iar numărul câștigător aduce 400.000 de euro pentru fiecare décimo. În La Bañeza s-au adjudecat în total 117 serii, echivalentul a 468 de milioane de euro, care vor fi împărțite între locuitorii orașului.

Există mii de premii mai mici, iar numerele sunt selectate într-un ritual televizat de o zi întreagă de către copiii de la școala San Ildefonso din Madrid, care cântă fiecare număr și premiul asociat acestuia.

Printre numeroasele superstiții ce înconjoară El Gordo se numără tradiția de a cumpăra un bilet într-un loc care a suferit o tragedie, pornind de la ideea că fulgerul nu lovește de două ori în același loc și că norocul urmează ghinionului. După un an teribil, norocul le-a zâmbit, în cele din urmă, locuitorilor din La Bañeza și Villablino.

Românii cu mașini hibrid vor achita impozite mai mari în 2026: 990 de lei pentru un motor de 2,5 litri

Sursa: News.ro

Etichete: Spania, loterie, craciun,

Dată publicare: 23-12-2025 07:48

Articol recomandat de sport.ro
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Citește și...
Povestea a doi români plecați cu visuri mari în Spania, care au transformat munca lor în imperii de afaceri în Madrid
1 decembrie
Povestea a doi români plecați cu visuri mari în Spania, care au transformat munca lor în imperii de afaceri în Madrid

Au plecat din țară în vremuri grele cu gândul să strângă bani și să se întoarcă. De atunci au trecut 20 de ani, și ei sunt tot acolo, în Spania, la Madrid. În urmă cu 19 ani, Paula Herlo a întâlnit la Madrid doi tineri cu visuri mari.

Un șofer de camion a provocat haos cu o semiremorcă pe o șosea din Spania. El avea o alcoolemie de 1,25 mg/l în aerul expirat
Stiri Diverse
Un șofer de camion a provocat haos cu o semiremorcă pe o șosea din Spania. El avea o alcoolemie de 1,25 mg/l în aerul expirat

Un accident rutier grav a blocat marți dimineață centura Palmei, în Spania, pe sensul spre capitală, după ce un camion de mari dimensiuni a pierdut controlul și a rămas înfipt în separatorul de sens dintre cele două direcții de mers.

Un spaniol concediat pentru că a oferit colegilor dulciuri de ziua lui a obținut peste 100.000 de euro despăgubiri
Stiri externe
Un spaniol concediat pentru că a oferit colegilor dulciuri de ziua lui a obținut peste 100.000 de euro despăgubiri

Un supermarket din Spania a fost obligat să plătească peste 100.000 de euro despăgubiri unui angajat concediat, după ce acesta le-a oferit colegilor dulciuri de ziua lui, scrie cotidianul La Vanguardia, care citează Diario SUR.

Recomandări
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026
Stiri Economice
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026

Guvernul a anunțat într-un comunicat emis luni noaptea publicarea ordonanței de urgență care reglementează un set de măsuri ”necesare” pentru elaborarea bugetului pe anul 2026, cât și o serie de măsuri strategice pentru anul urmǎtor.  

Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate
Stiri externe
Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este pregătit setul de documente de bază referitoare la un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia şi care a fost elaborat în comun de Ucraina şi SUA.

Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui
Stiri Politice
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui

Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat luni seară, a confirmat acesta într-un mesaj postat pe blogul său personal.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Decembrie 2025

01:46:04

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28