Locuitorii unui sat spaniol devastat de un incendiu au câștigat 468 de milioane de euro la loteria de Crăciun. VIDEO

Când satul La Bañeza din Castilla y León a fost cuprins de unul dintre cele mai grave incendii forestiere din istoria Spaniei, ploaia a venit prea târziu pentru a-l salva.

Dar acum loteria de Crăciun i-a umplut de bucurie pe cei 10.000 de locuitori ai săi aducându-le sute de milioane de euro, relatează The Guardian.

Locuitorii din satul vecin Villablino, unde cinci bărbați din zonă au murit într-un accident minier în martie anul trecut, au cumpărat și ei un bilet câștigător și sunt pe cale să primească o sumă de milioane de euro.

La #LoteríaRTVE ha repartido en La Bañeza, León, más de 460 millones de euros. Buena parte ha ido a parar al equipo de fútbol municipal, que bromea con que podrían fichar a Mbappé, aunque el presidente prefiere quedarse con los suyos. ▶️https://t.co/ZgJQU9hIkG pic.twitter.com/dbhOaVPJCc — Telediarios de TVE (@telediario_tve) December 22, 2025

Un an marcat de tragedii și distrugeri

Incendiile care au izbucnit în august în jurul localității La Bañeza au distrus 55.000 de hectare de pădure, au ucis trei persoane și au strămutat alte 8.000.

Javier Carrera, primarul din La Bañeza, a declarat că norocul de luni a produs „o cascadă de emoții după un an atât de teribil”.

„Câștigul de la loterie, pe lângă bucuria și entuziasmul pe care le provoacă, este ceva ce a căzut din ceruri într-un loc care avea atât de multă nevoie”, a spus Carrera.

Ca parte a tradiției anuale, extragerea la loterie este anunțată de copiii dintr-o școală din Madrid, care scandează numerele câștigătoare.

Cum funcționează loteria de Crăciun din Spania

El Gordo, sau „cel gras”, așa cum este cunoscută loteria de Crăciun din Spania, constă în 100.000 de numere, fiecare repetat în 198 de serii, fiecare serie fiind împărțită în décimos, adică fracțiuni de zece. Astfel, fiecare număr este repetat de 1.980 de ori.

Fiecare décimo costă 20 de euro, iar numărul câștigător aduce 400.000 de euro pentru fiecare décimo. În La Bañeza s-au adjudecat în total 117 serii, echivalentul a 468 de milioane de euro, care vor fi împărțite între locuitorii orașului.

Există mii de premii mai mici, iar numerele sunt selectate într-un ritual televizat de o zi întreagă de către copiii de la școala San Ildefonso din Madrid, care cântă fiecare număr și premiul asociat acestuia.

Printre numeroasele superstiții ce înconjoară El Gordo se numără tradiția de a cumpăra un bilet într-un loc care a suferit o tragedie, pornind de la ideea că fulgerul nu lovește de două ori în același loc și că norocul urmează ghinionului. După un an teribil, norocul le-a zâmbit, în cele din urmă, locuitorilor din La Bañeza și Villablino.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













