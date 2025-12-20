Un șofer de camion a provocat haos cu o semiremorcă pe o șosea din Spania. El avea o alcoolemie de 1,25 mg/l în aerul expirat

Un accident rutier grav a blocat marți dimineață centura Palmei, în Spania, pe sensul spre capitală, după ce un camion de mari dimensiuni a pierdut controlul și a rămas înfipt în separatorul de sens dintre cele două direcții de mers.

Șoferul, un profesionist, a fost testat pozitiv pentru alcool, având o alcoolemie de 1,25 mg/l, de nouă ori peste limita legală pentru acest tip de conducător auto.

Potrivit informațiilor obținute de OKBALEARES, accidentul a avut loc în jurul orei 10:05, la kilometrul 9,5 al centurii, în apropierea ieșirii spre Genova. Din motive încă investigate, semiremorca a deviat de pe traiectorie, rupând vegetația și parapetele, oprindu-se complet de-a curmezișul medianului care separă sensurile de mers.

Alcoolemie uriașă și anchetă deschisă

În ciuda naturii spectaculoase a accidentului și a pagubelor materiale considerabile, șoferul a scăpat nevătămat. Totuși, în urma testării cu etilotestul, agenții au confirmat că acesta conducea sub influența alcoolului, cu o valoare mult peste limita legală – aspect deosebit de grav, având în vedere că era la volanul unui vehicul comercial.

Agenți ai unității rutiere a Gărzii Civile au fost trimiși la locul accidentului, unde au securizat zona și au dirijat traficul. Ca urmare a impactului, o bandă de circulație a fost închisă, provocând ambuteiaje serioase și coloane lungi de mașini timp de câteva ore.

Deși ancheta este încă deschisă pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale accidentului, primele ipoteze indică direct intoxicația șoferului drept cauza principală. Garda Civilă nu exclude posibile acuzații penale din cauza alcoolemiei ridicate și a riscului produs altor participanți la trafic.

