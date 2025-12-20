Un șofer de camion a provocat haos cu o semiremorcă pe o șosea din Spania. El avea o alcoolemie de 1,25 mg/l în aerul expirat

Stiri Diverse
20-12-2025 | 15:07
Politie Spania
Shutterstock

Un accident rutier grav a blocat marți dimineață centura Palmei, în Spania, pe sensul spre capitală, după ce un camion de mari dimensiuni a pierdut controlul și a rămas înfipt în separatorul de sens dintre cele două direcții de mers.

autor
Ioana Andreescu

Șoferul, un profesionist, a fost testat pozitiv pentru alcool, având o alcoolemie de 1,25 mg/l, de nouă ori peste limita legală pentru acest tip de conducător auto.

Potrivit informațiilor obținute de OKBALEARES, accidentul a avut loc în jurul orei 10:05, la kilometrul 9,5 al centurii, în apropierea ieșirii spre Genova. Din motive încă investigate, semiremorca a deviat de pe traiectorie, rupând vegetația și parapetele, oprindu-se complet de-a curmezișul medianului care separă sensurile de mers.

Alcoolemie uriașă și anchetă deschisă

În ciuda naturii spectaculoase a accidentului și a pagubelor materiale considerabile, șoferul a scăpat nevătămat. Totuși, în urma testării cu etilotestul, agenții au confirmat că acesta conducea sub influența alcoolului, cu o valoare mult peste limita legală – aspect deosebit de grav, având în vedere că era la volanul unui vehicul comercial.

Agenți ai unității rutiere a Gărzii Civile au fost trimiși la locul accidentului, unde au securizat zona și au dirijat traficul. Ca urmare a impactului, o bandă de circulație a fost închisă, provocând ambuteiaje serioase și coloane lungi de mașini timp de câteva ore.

Citește și
bagaj masina
Ce au descoperit procurorii DIICOT în două trolere suspecte aduse în București prin curierat. Patru indivizi au fost arestați

Deși ancheta este încă deschisă pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale accidentului, primele ipoteze indică direct intoxicația șoferului drept cauza principală. Garda Civilă nu exclude posibile acuzații penale din cauza alcoolemiei ridicate și a riscului produs altor participanți la trafic.

Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Sursa: Ok Diario

Etichete: Spania, accident, sofer,

Dată publicare: 20-12-2025 15:07

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Un spaniol concediat pentru că a oferit colegilor dulciuri de ziua lui a obținut peste 100.000 de euro despăgubiri
Stiri externe
Un spaniol concediat pentru că a oferit colegilor dulciuri de ziua lui a obținut peste 100.000 de euro despăgubiri

Un supermarket din Spania a fost obligat să plătească peste 100.000 de euro despăgubiri unui angajat concediat, după ce acesta le-a oferit colegilor dulciuri de ziua lui, scrie cotidianul La Vanguardia, care citează Diario SUR.

Ce au descoperit procurorii DIICOT în două trolere suspecte aduse în București prin curierat. Patru indivizi au fost arestați
Stiri actuale
Ce au descoperit procurorii DIICOT în două trolere suspecte aduse în București prin curierat. Patru indivizi au fost arestați

Patru traficanţi au fost prinşi în Bucureşti de DIICOT în timp ce transportau în două trolere aproximativ 20 de kilograme de canabis, drogurile fiind aduse din Spania prin intermediul unei firme de curierat internaţional.

Un ucrainean a încercat să ducă un Porsche Panamera din România în Spania. La frontiera Germaniei s-a ales cu dosar penal
Stiri externe
Un ucrainean a încercat să ducă un Porsche Panamera din România în Spania. La frontiera Germaniei s-a ales cu dosar penal

Un Porsche Panamera e-Hybrid, încărcat pe o platformă și transportat din România către Spania, a fost reținut de autoritățile vamale germane după ce șoferul nu a achitat taxele de import, în valoare de 21.630 de euro.

Recomandări
Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”
Stiri Politice
Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, sâmbătă, că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale ”relevante” despre problemele din justiție.  

Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară
Stiri externe
Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară

Un atac lansat de Rusia cu o rachetă balistică a făcut şapte morţi şi 15 răniţi în regiunea ucraineană Odesa, la Marea Neagră, a anunţat vineri guvernatorul local, adăugând că atacul a vizat infrastructurile portuare, notează AFP.

 

Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure
Stiri externe
Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 20 Decembrie 2025

02:28:14

Alt Text!
I like IT
Ediția 32 - 2025

22:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28