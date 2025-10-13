Livrări la domiciliu cu drone, în Irlanda. Localnicii sunt nemulțumiți de zgomotul pe care îl fac dispozitivele zburătoare

13-10-2025 | 09:58
Cum ar fi ca atunci când aveți nevoie de ceva de la magazin, să apăsați pe un buton, iar în câteva minute, produsele să vă... cadă din cer?

O companie din Irlanda garantează că, în curând, acest lucru va fi posibil. Start-up-ul din Dublin testează livrările la domiciliu cu drone și, până acum, totul funcționează perfect.

Dronele fac zboruri lungi, la o înălțime de peste 70 de metri. Și, de obicei, transportă burgeri, cartofi prăjiți, carne proaspătă, atent ambalată, sau chiar ouă - toate așezate într-o sacoșă de hârtie, biodegradabilă.

Experiența unui utilizator al livrărilor cu drone

Stephen Murphy, jurnalist Sky News: „Stai relaxat acasă și te hotărăști că vrei o gustare. Îți iei telefonul, deschizi o aplicație și plasezi comanda. Nimic neobișnuit până aici, doar că de data aceasta livrarea va face diferența. În loc să aștepți la ușă să ajungă livratorul, te îndrepți spre zona de aterizare. Operatorii dronei de la centru folosesc camera video pentru a se asigura că zona de aterizare este liberă și nu sunt obstacole. Așa că mai bine mă dau la o parte. Asta a fost o aterizare reușită, pachetul a fost coborât în grădină. Drona se pregătește să elibereze frânghia. Iată... Drona se pregătește să plece. Iar aici avem mâncarea, așezată în două sacoșe, o mulțime de gogoși minunate.”

Start-up-ul care se ocupă cu astfel de livrări are o flotă impresionantă de drone. Iar în spatele aparatelor stă o echipă de profesioniști, care monitorizează fiecare dispozitiv zburător, dintr-un centru de comandă. Fiecare dronă a fost testată, iar compania a făcut până acum peste 50.000 de livrări, în zona de vest a Dublinului, începând de anul trecut.

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski acuză Rusia că foloseşte drone pentru a destabiliza Europa. Moscova neagă orice implicare

Bobby Healy, directorul companiei de livrări cu drone: „Drona este mai silențioasă, este mai rapidă, mai ecologică și mai profitabilă pentru afaceri, în comparație cu transportul pe șosea. Surpriza a fost să avem o cerere mare de livrare pentru ouă proaspete. De fapt, cred că oamenii vor să ne testeze, să vadă dacă putem să livrăm ceva atât de sensibil, precum ouăle proaspete.”

Nemulțumirile localnicilor privind livrările cu drone

Totuși, unii localnici nu sunt foarte încântați de „livratori”. În decurs de doar câteva minute, 4 drone au trecut deasupra grădinii unui localnic.

Localnic: „Este foarte stresant, când trec constant pe aici, nu putem să ne relaxăm. Asta e peste tot în jur, nu e vorba doar de mine, lumea este îngrijorată în legătură cu ce se întâmplă.”

Cele mai multe plângeri ale localnicilor sunt legate de zgomotul pe care îl fac dronele.

Bobby Healy, directorul companiei de livrări cu drone: „Investim continuu și apar noi tehnologii, precum și sisteme de propulsie și noi elice. Deci nu cred că zgomotul este adevărata problemă, cred că este o problemă de percepția ca în cazul oricărei noi tehnologii.”

În timp ce în Irlanda, la fel ca în multe țări ale Uniunii Europene, regulile sunt mai permisive când vine vorba de drone, în Marea Britanie, legislația este mai rigidă.

Cu toate acestea, șeful companiei de livrări cu drone este convins că la anul va reuși să-și extindă serviciul și în orașe din Regatul Unit.

Sursa: Pro TV

