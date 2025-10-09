Incendii de amploare la Odesa după un atac al Rusiei cu drone. Peste 30.000 de oameni au rămas fără energie electrică

Forţele ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa (sudul Ucrainei) în noaptea de miercuri spre joi, provocând incendii şi întreruperi în alimentarea cu energie electrică pentru zeci de mii de consumatori.

Moscova şi-a reluat campania de a scoate din funcţiune sistemului energetic al Ucrainei înainte de venirea iernii, a relatat joi Kyiv Post.

Oleh Kiper, şeful administraţiei militare regionale din Odesa, a declarat că majoritatea dronelor au fost doborâte, dar câteva au lovit obiective civile, instalaţii din port şi energetice.

În urma atacului incendii au izbucnit în două clădiri de locuit, într-o clădire administrativă şi o benzinărie. În port, containere pline cu ulei vegetal şi peleţi de lemn au luat foc, a declarat Kiper.

Cinci persoane au fost rănite, iar aproximativ 30.000 de consumatori au rămas fără curent electric. Oraşul-port Cernomorsk (regiunea Odesa) a fost cel mai afectate, oficialii locali raportând pagube la infrastructura civilă şi la mai multe locuinţe. Aproape întregul oraş a rămas fără curent electric.

112 drone lansate de Rusia în întreaga țară, 87 doborâte

Forţele aeriene ucrainene au declarat că Rusia a lansat noaptea trecută 112 drone de diferite tipuri. Apărarea antiaeriană a distrus 87 dintre ele, dar 22 au lovit obiective în 12 locuri din întreaga ţară.

Acest atac din regiunea Odesa intervine într-un momentul în care Rusia şi-a reluat bombardamentele masive asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, cu scopul de a lăsa milioane de oameni în întuneric şi frig înainte de venirea iernii, notează Kyiv Post.

În noaptea de 6 spre 7 octombrie, forţele ruse au vizat oraşul Priluki din regiunea Cernihiv cu drone Shahed, avariind o instalaţie energetică esenţială. Nu au fost raportate victime, dar peste 61.000 de clienţi au rămas fără electricitate, potrivit companiei locale de energie electrică Chernihivoblenergo.

Autorităţile au activat 56 de "puncte de invincibilitate" - adăposturi de urgenţă care asigură căldură, energie electrică, apă, internet şi prim ajutor - în districtul Priluki. Întreruperile de curent electric pe ore rămân în vigoare, inginerii redirecţionând energia electrică pentru a menţine în funcţiune spitalele şi zonele rezidenţiale.

Bombardament în districtul Nijin

În urma unui bombardament rusesc în noaptea spre miercuri a fost avariată o instalaţie energetică din districtul Nijin, întrerupând alimentarea cu energie electrică pentru peste 4.500 de clienţi şi provocând opriri de urgenţă în mai multe părţi ale oraşului. În aceeaşi noapte, trupele ruse au atacat o centrală termică DTEK, rănind doi muncitori şi avariind echipamente critice.

"De la începutul invaziei pe scară largă, centralele noastre termice au fost bombardate de peste 200 de ori", a indicat compania. Directorul general al DTEK, Maksim Timcenko, a calificat noile atacuri drept "cinice", întrucât au fost comise chiar înainte de venirea sezonului rece.

