Lituania va declara stare de urgenţă din cauza baloanelor suspecte venite din Belarus. „Cea mai bună cale de urmat”

05-12-2025 | 19:11
Premierul lituanian Inga Ruginiene
Premierul lituanian Inga Ruginiene a anunţat vineri că ţara sa va declara "stare de urgenţă naţională" din cauza baloanelor meteorologice folosite pentru contrabandă, lansate din Belarus, relatează AFP.

"În prezent, pregătim cadrul legal şi documentele necesare", le-a spus Ruginiene jurnaliştilor, numind declararea stării de urgenţă "cea mai bună cale de urmat în acest moment".

Introducerea stării de urgenţă permite guvernului şi autorităţilor locale să dedice resurse suplimentare luptei împotriva baloanelor de contrabandă.

Măsuri suplimentare anticipate

"Nu excludem luarea unor măsuri suplimentare", a adăugat Ruginiene, precizând că se aşteaptă ca starea de urgenţă să fie declarată săptămâna viitoare.

Recent, din cauza incursiunilor baloanelor venite din Belarus, cele mai mari două aeroporturi lituaniene, din Vilnius şi Kaunas, au fost nevoite să-şi suspende operaţiunile în mai multe rânduri.

aeroport Vilnius
Aeroportul din Vilnius a fost închis din nou din cauza unor baloane suspecte. Traficul aerian a fost redirecționat

Autorităţile lituaniene afirmă că baloanele, care zboară la o înălţime de până la zece kilometri, sunt lansate în mod deliberat pe rutele de zbor ale aeroporturilor şi constituie un atac asupra aviaţiei civile.

Deşi baloanele folosite pentru transportul ţigărilor au fost folosite mult timp de contrabandişti, abia în ultimele luni acestea au provocat închiderea aeroporturilor.

Statul baltic, membru al NATO şi UE, acuză de mult timp Belarusul, un aliat apropiat al Rusiei, că poartă un război hibrid.

Închiderea punctelor de trecere a frontierei

Incidentele cu baloane suspecte, care s-au intensificat în octombrie, au determinat Lituania să închidă temporar cele două puncte de trecere a frontierei cu Belarus la sfârşitul lunii.

Ca represalii, Minsk a împiedicat camioanele lituaniene să circule pe drumurile sale şi le-a interzis să părăsească ţara fără a plăti mai întâi o taxă, ceea ce Vilnius a denunţat ca fiind "un act de luare de ostatici" de către Belarus.

Mii de camioane lituaniene rămân blocate în Belarus. Minsk cere consultări cu ministrul lituanian de externe, în timp ce Vilnius pledează pentru sancţiuni mai dure împotriva vecinului său.

