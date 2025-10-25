Lituania a închis vineri aeroporturile din Vilnius şi Kaunas din cauza unor baloane din Belarus

Stiri externe
25-10-2025 | 08:26
aeroport Vilnius
Shutterstock

Aeroporturile din oraşele lituaniene Vilnius şi Kaunas au fost închise vineri seara din cauza unor baloane meteorologice care au intrat în spaţiul aerian al Lituaniei dinspre Belarus, a anunţat Ministerul Transporturilor lituanian.

autor
Mihaela Ivăncică

Este vorba despre al treilea astfel de incident în această lună, informează Reuters.

În ultimele săptămâni, aviaţia europeană a fost dată în mod repetat peste cap după ce au fost observate survolări de drone şi alte incursiuni ariene, inclusiv la aeroporturile din Copenhaga, Munchen şi în regiunea baltică.

Ministerul lituanian al Transporturilor a anunţat într-un comunicat că traficul la cele două aeroporturi a fost suspendat până la orele locale 22:00 (19:00 GMT). Centrul naţional pentru gestionarea situaţiilor de criză (NCMC) a raportat că "zece baloane" au fost observate pe radar.

Aeroportul din Vilnius a mai fost închis marţea aceasta şi pe 5 octombrie, când baloane folosite pentru contrabandă cu ţigarete din Belarus au intrat în spaţiul aerian al capitalei lituaniene.

Citește și
Militari letoni
Trei state NATO se pregătesc în cazul unui atac al Rusiei. Planifică evacuări în masă

Şefa guvernului lituanian Inga Ruginiene a declarat miercuri că ţara baltică îşi va închide frontiera cu Belarus dacă astfel de baloane vor intra din nou din ţara vecină.

ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj din București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor trimiși de Rusia

Sursa: Agerpres

Etichete: aeroport, lituania,

Dată publicare: 25-10-2025 08:26

Articol recomandat de sport.ro
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Citește și...
Ministra Apărării din Lituania demisionează după un conflict cu premierul pe tema bugetului armatei
Stiri externe
Ministra Apărării din Lituania demisionează după un conflict cu premierul pe tema bugetului armatei

Dovile Sakaliene, ministra Apărării din Lituania, a demisionat miercuri în urma unor neînțelegeri cu premierul Inga Ruginiene privind bugetul militar pentru 2025 și mutarea atribuțiilor legate de industria de apărare.

Trei state NATO se pregătesc în cazul unui atac al Rusiei. Planifică evacuări în masă
Stiri externe
Trei state NATO se pregătesc în cazul unui atac al Rusiei. Planifică evacuări în masă

Cele trei state baltice, Estonia, Letonia și Lituania se pregătesc pentru posibila refugiere a sutelor de mii de locuitori în cazul unui atac sau al concentrării trupelor rusești, după invazia Rusiei în Ucraina, informează Reuters.

Serviciile secrete rusești, acuzate că au ascuns explozibil într-un cimitir din Polonia. Instrucțiuni clare date unui curier
Stiri externe
Serviciile secrete rusești, acuzate că au ascuns explozibil într-un cimitir din Polonia. Instrucțiuni clare date unui curier

Serviciile secrete rusești (GRU) sunt suspectate că au ascuns explozibili în cimitire și cutii de conserve într-un oraș din Polonia. Rușii ar fi efectuat operațiuni similare și în Lituania și Germania.

De teamă că va fi atacată de ruși, Lituania a început să construiască adăposturi antiaeriene. „Trebuie să ne pregătim”
Stiri externe
De teamă că va fi atacată de ruși, Lituania a început să construiască adăposturi antiaeriene. „Trebuie să ne pregătim”

Intruziunile recente ale unor drone în Lituania şi pe teritoriul vecinilor săi au provocat temeri ale unui atac rus la scară mare şi au determinat această ţară baltică să încurajeze construcţia de adăposturi antiaeriene.

Lituania cere Spaniei ca avioanele sale de vânătoare să treacă de la descurajare la acţiune. Reacția Madridului
Stiri externe
Lituania cere Spaniei ca avioanele sale de vânătoare să treacă de la descurajare la acţiune. Reacția Madridului

Ministrul lituanian al apărării i-a cerut omoloagei din Spania ca avioanele de vânătoare spaniole să treacă de la descurajare la acțiune, pe fondul tensiunilor din Marea Baltică.

Recomandări
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei
Stiri Justitie
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei

Ies la iveală detalii terifiante despre planul celor doi ucraineni, care ar fi fost coordonați de Federația Rusă să provoace un dezastru la sediul companiei de curierat Nova Post din București.

Nicușor Dan: Forțarea unui salariu minim prea mare ar putea face ca mii de români să-și piardă locurile de muncă
Stiri Politice
Nicușor Dan: Forțarea unui salariu minim prea mare ar putea face ca mii de români să-și piardă locurile de muncă

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referitor la o eventuală creştere a salariului minim, că este posibil ca forţând un salariu minim prea mare unele activităţi să devină necompetitive, iar mii de oameni să îşi piardă locurile de muncă.

Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO
Stiri actuale
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO

Sfinţirea Catedralei Naţionale (Catedrala Mântuirii Neamului) va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, şi va marca Centenarul Patriarhiei Române.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 24 Octombrie 2025

46:22

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Octombrie 2025

01:23:57

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28