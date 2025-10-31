Ofițer de marină rusă, predat în Lituania pentru proces. Militarul de rang înalt organizase un „lagăr”

31-10-2025
Ucraina a predat Lituaniei pentru judecare un ofițer de rang înalt al marinei ruse, capturat în august 2023 în regiunea Zaporojie.

autor
Mihai Niculescu

Bărbatul este acuzat de crime de război, inclusiv tortură și tratament inuman asupra civililor și prizonierilor, printre care și un cetățean lituanian.

Parchetul lituanian îl acuză că, „împreună cu alţi militari ai unităţii sale, a organizat în 'lagăr' în oraşul ucrainean Melitopol, ocupat de Moscova din primele zile ale invaziei sale în Ucraina în 2022, în care "civili şi prizonieri de război, printre care un cetăţean al Republicii Lituania, au fost deţinuţi ilegal, torturaţi şi umiliţi" arată Agerpres.

Incidentul a avut loc în orașul ucrainean Melitopol, în zona de ocupație a forțelor ruse. În Lituania, ofițerul din marina rusă a fost pus sub detenție provizorie pe o perioadă de trei luni și a fost inculpat pentru crime de război, riscând închisoare pe viață.

Procurorul general ucrainean Ruslan Kravcenko a calificat acest transfer drept „istoric pentru justiție”, transmis un semnal clar că infractorii de război nu pot eluda răspunderea.

Pentru prima dată de la începutul agresiunii la scară mare (a Rusiei), Ucraina a predat un militar rus unui stat străin, Lituania, pentru ca el să fie urmărit pentru crime de război", a anunţat procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, pe reţelele sociale.

Sursa: Pro TV

31-10-2025

