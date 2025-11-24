Aeroportul din Vilnius a fost închis din nou din cauza unor baloane suspecte. Traficul aerian a fost redirecționat

24-11-2025 | 06:58
aeroport Vilnius
Aeroportul din Vilnius, Lituania, a anunţat că şi-a întrerupt temporar activitatea, duminică, din cauza unor baloane care se îndreptau spre spaţiul său aerian, astfel că unele zboruri au fost redirecţionate către alte oraşe, relatează Reuters.

Mihaela Ivăncică

„Atenţie: operaţiunile aeroportului din Vilnius au fost întrerupte”, a anunţat operatorul duminică, pe site-ul său web, adăugând că aeroportul urma să fie redeschis la ora 1:30 a.m. ora locală (23:30 GMT).

Aviaţia europeană a fost afectată în mod repetat de haos în ultimele luni din cauza apariţiei şi incursiunilor dronelor, inclusiv la aeroporturile din Copenhaga şi Bruxelles, iar închiderea aeroportului din Vilnius a fost a noua închidere a capitalei lituaniene de după începutul lunii octombrie.

Lituania susţine că perturbările sunt cauzate de baloane meteorologice care transportă ţigări de contrabandă din Belarusul vecin şi îl acuză pe preşedintele Belarusului, Alexander Lukaşenko, că permite această practică, numind-o o formă de „atac hibrid”.

Luna trecută, Lituania a închis ambele puncte de trecere a frontierei cu Belarus, ca răspuns la incidentele cu baloane, dar le-a redeschis săptămâna trecută, întrucât întreruperile traficului aerian păreau să fi încetat.

Lukaşenko a calificat închiderea frontierei drept o „înşelătorie nebunească”, acuzând Occidentul că duce un război hibrid împotriva Belarusului şi Rusiei, inaugurând o nouă eră de divizare cu sârmă ghimpată.

Confuzie în privința planului de pace al SUA în Ucraina. Unii senatori cred că cele 28 de puncte reflectă dorința Rusiei

