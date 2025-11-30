Un soldat NATO a murit în timpul unei misiuni a Alianței. Exercițiul care i-a fost fatal

30-11-2025 | 15:25
Un soldat belgian care participa la o misiune NATO în Lituania a murit vineri în timpul unui exercițiu, au declarat sâmbătă seara oficialii belgieni.

Alexandru Toader

Procurorul federal belgian a deschis o anchetă în acest caz.

Soldatul a fost rănit în timpul unui exercițiu cu mortiere și a murit sâmbătă la spital, au confirmat ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, și șeful Apărării, Frederik Vansina, într-o declarație comună.

Francken a declarat într-o postare pe X că este „profund îndurerat de tragicul accident” și că transmite „gândurile și solidaritatea” sa prietenilor și colegilor soldatului.

Președintele lituanian Gitanas Nauseda și-a exprimat condoleanțele într-o postare, afirmând că trupele belgiene care servesc în cadrul NATO în Lituania „aduc o contribuție neprețuită la securitatea națiunii noastre și a întregii Alianțe” și adăugând: „Dedicarea și sacrificiul lor nu vor fi niciodată uitate”.

viktor orban vladimir putin
De ce s-a dus Viktor Orban la Moscova, pentru a se întâlni cu Vladimir Putin. Deplasarea sa în Rusia, vitală pentru Ungaria

Cetățeanul belgian, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, făcea parte din Batalionul de artilerie Brasschaat. Aproape 200 de soldați belgieni au fost detașați în Lituania începând din vară, în cadrul misiunii NATO Forward Land Forces, o serie de grupuri de luptă multinaționale staționate în opt țări din Europa de Est, potrivit POLITICO.

Procuratura federală belgiană a declarat că a deschis o anchetă privind moartea soldatului, fără a furniza mai multe informații despre caz, a raportat agenția de știri Belga. Un magistrat federal și doi detectivi ai poliției federale, specializați în anchete militare, au vizitat locul accidentului sâmbătă, a raportat VRT.

Ministerul Apărării din Belgia a lansat, de asemenea, o anchetă internă pentru a determina circumstanțele exacte ale accidentului, potrivit rapoartelor mass-media.

Sursa: Politico.eu

