Lituania, un stat membru al NATO şi UE, a declarat stare de urgenţă din cauza baloanelor de contrabandă din Belarus

Stiri externe
09-12-2025 | 09:55
Lituania, soldati, militari
Shutterstock

Lituania a decretat marţi starea de urgenţă din cauza ameninţării pe care o reprezintă la adresa securităţii publice baloane de contrabandă din Belarus, a anunţat Guvernul, relatează AFP.

autor
Cristian Matei

Lituania acuză Belarusul de faptul că a permis unor traficanţi să folosească baloane meteorologice pentru a transporta ţigarete de contrabandă peste frontieră, obligând în mai multe rânduri aeroportul din Vilnius să-şi întrerupă operaţiunile şi perturbând traficul aerian.

Potrivit News.ro, durata stării de urgenţă nu a fost precizată imediat.

Belarusul, care a autorizat folosirea teritoriului său în vederea invaziei la scară mare a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, neagă orice responsabilitate cu privire la baloane şi acuză Lituania de provocări, după ce a trimis o dronă pentru a a lansa ”documente extremiste”.

Lituania, un stat membru al NATO şi Uniunii Europene (UE) şi o fostă republică sovietică, respinge aceste acuzaţii, pe care le cataloghează mincinoase.

Sursa: News.ro

Etichete: belarus, lituania, contrabanda,

Dată publicare: 09-12-2025 09:43

