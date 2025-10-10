Laureata Premiului Nobel pentru Pace: Dedic premiul poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui Trump pentru sprijin

10-10-2025 | 18:25
Maria Corina Machado
AFP

Maria Corina Machado, lider al opoziţiei venezuelene, a anunţat că dedică distincţia poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui SUA, Donald Trump, pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei democratice.

Ioana Andreescu

„Această recunoaştere a luptei tuturor venezuelenilor este un impuls pentru a ne duce sarcina la bun sfârşit: cucerirea Libertăţii. Ne aflăm pe pragul victoriei şi, astăzi, mai mult ca oricând, contăm pe preşedintele Trump, pe poporul Statelor Unite, pe popoarele Americii Latine şi pe naţiunile democratice ale lumii ca principalii noştri aliaţi pentru a obţine libertatea şi democraţia. Dedic acest premiu poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui Trump pentru sprijinul său decisiv acordat cauzei noastre!”, a scris ea pe platforma X.

Comitetul Nobel din Norvegia a anunţat vineri că acordă Premiul Nobel pentru Pace 2025 Mariei Corina Machado, lidera opoziţiei din Venezuela. Potrivit Comitetului, prestigiosul premiu îi este oferit „pentru munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean şi pentru lupta sa în vederea realizării unei tranziţii juste şi paşnice de la dictatură la democraţie”.

Comitetul a subliniat că distincţia vine „într-o perioadă în care democraţia este ameninţată” şi că „este mai important ca niciodată să apărăm acest teren comun”. În comunicatul oficial se arată că Premiul Nobel pentru Pace din 2025 este acordat „unei campioane curajoase şi dedicate cauzei păcii – unei femei care menţine flacăra democraţiei aprinsă în mijlocul unui întuneric tot mai dens”.

Laszlo Krasznahorkai
Laszlo Krasznahorkai, prima declarație după ce a primit Premiul Nobel pentru Literatură: „Pare că nu există niciun motiv”

Machado este, de asemenea, câştigătoarea Premiului Saharov al Uniunii Europene, acordat în 2024.

Într-o reacţie separată, Casa Albă a criticat vineri decizia Comitetului Nobel de a acorda premiul pentru pace şefei opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado, şi nu preşedintelui american Donald Trump.

Armistiţiul din Gaza a intrat în vigoare. Mii de palestinieni se îndreaptă către nordul enclavei

Sursa: News.ro

Dată publicare: 10-10-2025 18:25

