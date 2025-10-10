Reacția Casei Albe după ce Trump nu a primit Premiul Nobel pentru pace, pe care îl urmărea de când a redevenit președinte

Casa Albă a criticat vineri decizia Comitetului Nobel de a acorda premiul pentru pace şefei opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado, şi nu preşedintelui american Donald Trump.

„Preşedintele Trump va continua să încheie acorduri de pace, să pună capăt războaielor şi să salveze vieţi. Are o inimă umanitară şi nu va exista niciodată cineva ca el, care să poată muta munţii cu forţa voinţei sale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Steven Cheung, într-o postare pe X.

„Comitetul Nobel a dovedit că pune politica înaintea păcii”, a adăugat el.

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat Mariei Corina Machado, pentru „munca ei neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție pașnică și justă de la dictatură la democrație”, potrivit News.ro.

Cine este Maria Corina Machado

Maria Corina Machado este o activistă politică și lideră a mișcării pentru democrație din Venezuela. Comunicatul subliniază că ea este „unul dintre cele mai extraordinare exemple de curaj civil în America Latină în ultimul timp”, potrivit NobelPrize.org

De-a lungul anilor, Machado a fost implicată în organizații pentru dezvoltarea democratică; este una dintre cofondatoarele organizației Súmate, o organizație dedicată promovării alegerilor libere și corecte.

Înainte de alegerile din 2024, ea fusese candidatul opoziției pentru președinție, dar regimul i-a blocat candidatura. Ulterior, a sprijinit un alt reprezentant al opoziției, Edmundo González Urrutia. În contextul alegerilor, sute de mii de voluntari au fost mobilizați ca observatori electorali, în pofida amenințărilor, arestărilor sau torturii.

Comitetul Nobel argumentează că Machado îndeplinește cele trei criterii stabilite de Alfred Nobel privitoare la Premiul pentru Pace:

A reunit opoziția politică într-un moment când aceasta era fracturată.

Nu a cedat în fața militarizării societății și a autorității opresive.

A susținut ferm o tranziție democratică pașnică.

Comitetul subliniază că democrația este un fundament al păcii durabile și că vremurile actuale sunt marcate de întoarcerea la regimuri autoritare, suprimarea libertăților, intimidare a media, arestări ale opozanților.

Provocările cu care s-a confruntat în Venezuela

Venezuela a evoluat de la un regim relativ democratic și prosper la un stat autoritar brutal, într-o criză umanitară și economică severă. Mulți venezueleni trăiesc în sărăcie extremă, iar milioanele de oameni au părăsit țara.

Regimul a folosit instrumente precum falsificarea rezultatelor electorale, persecuția legală, încarcerarea criticilor și controlul instituțiilor statului pentru a menține puterea.

În fața acestor condiții, Machado și ceilalți membri ai opoziției au organizat mobilizări civice, au colectat și publicat rezultatele locale ale voturilor înainte ca regimul să poată manipula datele, și au pledat pentru dreptul la vot liber și just.

Semnificația simbolică

Alegerea Mariei Corina Machado marchează un semnal puternic din partea Comitetului Nobel: recunoașterea curajului civil, a rezistenței pașnice și a luptei pentru democrație într-un context de represiune severă. Într-o perioadă când autoritarismul și suprimarea libertăților câștigă teren în lume, premierea ei reamintește că libertatea, drepturile fundamentale și voința poporului nu pot fi abandonate.

În cuvintele Comitetului: „Maria Corina Machado a arătat că instrumentele democrației sunt și instrumente ale păcii. Ea întruchipează speranța unui viitor diferit, în care drepturile fundamentale ale cetățenilor sunt protejate, iar vocile lor sunt auzite.”

Donald Trump nu a câștigat nici anul acesta râvnitul premiu

Printre favoriții ediției din acest an a premiului Nobel pentru Pace s-a aflat și Donald Trump, președintele Statelor Unite.

Implicara sa în încetarea conflictului dintre Azerbaidjan și Armenia, încercările de a închiea războiul din Ucraina și implicarea activă în remedierea conflictului dintre Israel și Palestina, au fost argumentele celor care îl vedeau drept favorit la râvnitul trofeu.

Liderul american a căutat în repetate rânduri să fie în centrul atenţiei comitetului Nobel încă din primul său mandat.

„Toată lumea spune că ar trebui să primesc Premiul Nobel pentru Pace”, le-a spus el recent delegaţilor la Naţiunilor Unite.

