Laszlo Krasznahorkai, prima declarație după ce a primit Premiul Nobel pentru Literatură: „Pare că nu există niciun motiv”

Laszlo Krasznahorkai a declarat că este fericit că a primit Nobelul literar. „Acest premiu dovedeşte că literatura există în sine, dincolo de diverse aşteptări extraliterare, şi că încă mai este citită”, a declarat el.

„Iar celor care o citesc le oferă o anumită speranţă că frumuseţea, nobleţea şi sublimul încă mai există necondiţionat. Poate oferi speranţă chiar şi celor în care viaţa abia mai pâlpâie. Să avem încredere - chiar dacă pare că nu există niciun motiv”, a declarat scriitorul.

Premiul Nobel pentru Literatură pentru anul 2025 a fost acordat joi autorului maghiar László Krasznahorkai, a anunţat Academia Suedeză.

Academia a menţionat „opera convingătoare şi vizionară a autorului în vârstă de 71 de ani, care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.

Krasznahorkai este cunoscut pentru romanele sale distopice şi melancolice, care au câştigat numeroase premii, printre care Premiul Naţional pentru Literatură Tradusă în 2019 şi Premiul Internaţional Booker în 2015. Mai multe dintre operele sale, printre care romanele „Satantango” şi „Melancolia rezistenţei”, au fost adaptate pentru marele ecran.

Romancierul Colm Toibin l-a descris pe Krasznahorkai ca fiind „un vizionar literar unic, care a deschis un spaţiu vast şi bogat în romanul contemporan, arătând ce se poate realiza”, notează News.ro.

„Krasznahorkai merită pe deplin acest premiu”, a declarat romancierul Hari Kunzru. „Are reputaţia unei figuri austere a culturii europene înalte şi, într-adevăr, unele dintre operele sale sunt necompromis de sumbre şi dificile, dar este şi un scriitor curios, jucăuş şi foarte amuzant. Când îl citesc, mă simt întărit, atât ca fiinţă umană, cât şi ca cineva care încearcă să facă artă. El îmi arată ce este posibil”.

