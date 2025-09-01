FT: Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a aterizat forțat după ce rușii i-ar fi dezactivat navigația GPS

Avionul în care se afla Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a fost nevoit să aterizeze forțat, ghidându-se exclusiv pe hărți de hârtie și îndemânarea piloților, după ce navigația GPS a fost dezactivată în urma unui atac rusesc, scrie FT.

Avionul în care se afla Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, alături de mai mulți înalți demnitari europeni, a fost atacat de Rusia, care a dezactivat navigația GPS a aeronavei, scrie Financial Times.

Avionul a fost nevoit să aterizeze forțat la Plovdiv, bazându-se exclusiv pe hărțile de hârtie și îndemânarea piloților, în urma presupuselor interferențe rusești care au dezactivat navgația electronică, arată publicația citată, care titrează: „Umbra lui Putin pe cer”.

”Un avion care o transporta pe cea mai puternică oficială a Europei, Ursula von der Leyen, își începe coborârea spre Plovdiv, Bulgaria. Deodată, instrumentele se întunecă. Navigația GPS - dispărută. Întreaga zonă a aeroportului este orbită.

Timp de o oră, aeronava se învârte deasupra orașului, echipajul său luptându-se cu inimaginabilul: o revenire la zborul din epoca Războiului Rece, ghidat doar de hărți analogice și instinctele priceperii umane.

În sfârșit, avionul aterizează în siguranță. Fără satelit. Fără plasă de siguranță digitală. Doar hărți de hârtie și o mână sigură”, se arată în materialul publicat de FT.

Atacul asupra avionului șefei CE, ”reamintește Europei de vulnerabilitatea sa”

Potrivit sursei citate, ”oficialii spun că a fost o interferență incontestabilă”. ”O presupusă operațiune de bruiaj rusească, concepută nu doar pentru a hărțui, ci pentru a reaminti Europei de vulnerabilitatea sa”.

Ursula von der Leyen s-a aflat duminică în Bulgaria, unde a vizitat uzina VMZ din Sopot, unde concernul Rheinmetall va construi cea mai mare fabrică de armament din Europa.

Luni, von der Leyen vine în România și se va întâlni la Constanța cu președintele Nicușor Dan.

Mai multe țări europene și chiar companii private au reclamat în nenumărate rânduri bruiaje ale sistemelor lor de navigație GPS, inclusiv la avioanele de pasageri. De fiecare dată, dovezile avute la îndemână au indicat Rusia ca autor al atacului.

