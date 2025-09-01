FT: Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a aterizat forțat după ce rușii i-ar fi dezactivat navigația GPS

01-09-2025 | 12:34
ursula von der leyen avion
IMAGO

Avionul în care se afla Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a fost nevoit să aterizeze forțat, ghidându-se exclusiv pe hărți de hârtie și îndemânarea piloților, după ce navigația GPS a fost dezactivată în urma unui atac rusesc, scrie FT.

 

Cristian Anton

Avionul în care se afla Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, alături de mai mulți înalți demnitari europeni, a fost atacat de Rusia, care a dezactivat navigația GPS a aeronavei, scrie Financial Times.

Avionul a fost nevoit să aterizeze forțat la Plovdiv, bazându-se exclusiv pe hărțile de hârtie și îndemânarea piloților, în urma presupuselor interferențe rusești care au dezactivat navgația electronică, arată publicația citată, care titrează: „Umbra lui Putin pe cer”.

Un avion care o transporta pe cea mai puternică oficială a Europei, Ursula von der Leyen, își începe coborârea spre Plovdiv, Bulgaria. Deodată, instrumentele se întunecă. Navigația GPS - dispărută. Întreaga zonă a aeroportului este orbită.

Timp de o oră, aeronava se învârte deasupra orașului, echipajul său luptându-se cu inimaginabilul: o revenire la zborul din epoca Războiului Rece, ghidat doar de hărți analogice și instinctele priceperii umane.

avion Ryanair
Un zbor Ryanair, deviat de la Vilnius din cauza interferenţelor GPS

În sfârșit, avionul aterizează în siguranță. Fără satelit. Fără plasă de siguranță digitală. Doar hărți de hârtie și o mână sigură”, se arată în materialul publicat de FT.

Atacul asupra avionului șefei CE, ”reamintește Europei de vulnerabilitatea sa”

Potrivit sursei citate, ”oficialii spun că a fost o interferență incontestabilă”. ”O presupusă operațiune de bruiaj rusească, concepută nu doar pentru a hărțui, ci pentru a reaminti Europei de vulnerabilitatea sa”.

Ursula von der Leyen s-a aflat duminică în Bulgaria, unde a vizitat uzina VMZ din Sopot, unde concernul Rheinmetall va construi cea mai mare fabrică de armament din Europa.

Luni, von der Leyen vine în România și se va întâlni la Constanța cu președintele Nicușor Dan. 

Mai multe țări europene și chiar companii private au reclamat în nenumărate rânduri bruiaje ale sistemelor lor de navigație GPS, inclusiv la avioanele de pasageri. De fiecare dată, dovezile avute la îndemână au indicat Rusia ca autor al atacului. 

Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Constanţa

Alternative la GPS, căutate de SUA ca să evite interferențele rusești. Se cer soluții tehnice alternative
Stiri Diverse
Alternative la GPS, căutate de SUA ca să evite interferențele rusești. Se cer soluții tehnice alternative

SUA caută alternative la „bătrânul” sistem GPS, folosit la scară largă în întreaga lume. Autoritățile sunt îngrijorate de interferențele rusești, care ar face sistemul nesigur.

Un zbor Ryanair, deviat de la Vilnius din cauza interferenţelor GPS
Stiri externe
Un zbor Ryanair, deviat de la Vilnius din cauza interferenţelor GPS

Un avion Ryanair care urma să aterizeze pe aeroportul din Vilnius a fost deviat joi spre Varşovia, în Polonia, din cauza unor interferenţe în sistemele GPS, a anunţat vineri autoritatea de navigaţie aeriană din Lituania, transmite Reuters.

Sistemele de navigație GPS după care se ghidează avioanele în zbor au fost lovite intens de bruiaj. De unde vin interferențe
Stiri actuale
Sistemele de navigație GPS după care se ghidează avioanele în zbor au fost lovite intens de bruiaj. De unde vin interferențe

Sistemele de navigație GPS după care se ghidează avioanele în zbor au fost lovite intens de bruiaj în ultima perioadă - România fiind una dintre cele mai afectate țări din Europa.

„Atac hibrid rusesc” asupra avioanelor de pasageri. O companie și-a suspendat zborurile către o destinație din UE
Stiri externe
„Atac hibrid rusesc” asupra avioanelor de pasageri. O companie și-a suspendat zborurile către o destinație din UE

Compania aeriană finlandeză Finnair a anunţat luni că-şi suspendă timp de o lună zborurile către oraşul eston Tartu din cauza interferenţelor semnalului GPS, pe care ministrul eston de externe le consideră a fi un "atac hibrid rusesc", transmite AFP.

Estonia acuză Rusia că bruiază semnalul GPS al avioanelor. „Perturbările au devenit mai frecvente”
Stiri externe
Estonia acuză Rusia că bruiază semnalul GPS al avioanelor. „Perturbările au devenit mai frecvente”

Estonia observă tot mai multe perturbări vizând navigaţia prin satelit GPS, pe care le pune pe seama activităţii în Rusia vecină, relatează joi agenţia DPA.

