Bulgaria exclude trimiterea de trupe în Ucraina în orice circumstanță. „Mă opun categoric”

„În Bulgaria nu este în desfăşurare nicio planificare militară şi nici nu ne-a fost solicitată participarea la o operaţiune de menţinere a păcii", a spus ministrul Apărării, Atanas Zaprianov, în faţa parlamentului de la Sofia.

Acesta şi ministrul de externe Gheorg Gheorghiev au răspuns întrebărilor opoziţiei naţionaliste şi pro-ruse despre chestionarul trimis de Statele Unite aliaţilor din NATO cu privire la disponibilitatea acestora de a participa cu trupe pentru garantarea aplicării unui acord de pace în Ucraina.

„Solicităm ferm ca speculaţiile pe această temă să înceteze", a indicat ministrul de externe bulgar, respingând aşadar clar orice implicare a Bulgariei cu trupe de menţinere a păcii în Ucraina.

Blocul coaliţiei guvernamentale, condus de partidul conservator GERB, a înaintat o moţiune pentru adoptarea săptămâna aceasta a unei declaraţii parlamentare conform căreia Bulgaria nu va trimite soldaţi în Ucraina în nicio circumstanţă.

Marţi, preşedintele bulgar, Rumen Radev, acuzat de simpatii pro-ruse, a exclus şi el orice posibilitate de a trimite soldaţi în Ucraina. „În calitate de comandant suprem, mă opun categoric ca Bulgaria să trimită soldaţi în Ucraina, indiferent sub ce formă", a precizat Radev.

Administraţia noului preşedinte american Donald Trump le-a transmis statelor europene un chestionar prin care doreşte să afle dacă acestea pot participa cu trupe la o forţă de menţinere a păcii în Ucraina, iar dacă doresc să participe să precizeze capacităţile lor disponibile şi de asemenea ce ar avea nevoie din partea Washingtonului în acest demers.

Statele europene au avut până în prezent reacţii mixte faţă de participarea la o ipotetică misiune de menţinere a păcii în Ucraina. Premierul polonez Donald Tusk a subliniat că ţările dispuse să ofere Ucrainei garanţii de securitate trebuie mai întâi să fie sigure că pot pune în aplicare astfel de garanţii.

După întâlnirea de marţi de la Riad a delegaţiilor rusă şi americană conduse de şefii diplomaţiilor, Serghei Lavrov şi Marco Rubio, ministrul rus de externe a avertizat din nou că Moscova se opune categoric desfăşurării unor trupe străine în Ucraina, indiferent că acestea ar fi trupe ale NATO sau ale UE, în timp ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski cere insistent trupe occidentale de menţinere a păcii în eventualitatea unui acord de încetare a focului.

„Am explicat astăzi că desfăşurarea unor trupe ale forţelor armate ale ţărilor NATO, dar sub alt steag, sub steagul Uniunii Europene sau sub steaguri naţionale, nu schimbă nimic. Acest lucru este desigur inacceptabil" pentru Rusia, a precizat Serghei Lavrov.

