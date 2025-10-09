Reuters: Cele mai mari companii industriale din Rusia își trimit angajații în concediu fără plată și reduc personalul

Stiri externe
09-10-2025 | 16:54
lakhta center sediul central gazprom din sankt petersburg

Marile companii industriale rusești își reduc săptămânile de lucru, trimit angajații în concediu fără plată sau îi concediază, relatează Reuters.

autor
Vlad Dobrea

Încercări de reducere a costurilor în detrimentul personalului, notează agenția, au fost înregistrate în multe industrii - de la căile ferate și producătorii de automobile până la metalurgie, mineritul de diamante și producția de ciment.

Astfel, potrivit surselor agenției, Căile Ferate Ruse le-au cerut angajaților sediului central să ia trei zile libere suplimentare pe lună, pe cheltuiala proprie, pe lângă sărbătorile legale și zilele nelucrătoare.

Producătorii auto GAZ, VAZ și KAMAZ au trecut la o săptămână de lucru de patru zile.

GAZ a încetat să lucreze în acest mod în octombrie, în timp ce ceilalți producători auto mențin săptămâna de lucru de patru zile.

Citește și
trump si putin
Kremlinul susține că negocierile cu SUA pentru pacea în Ucraina continuă activ și fără întreruperi

Cemros, cel mai mare producător de ciment, a trecut, de asemenea, la o săptămână de lucru de patru zile în octombrie.

Producătorul de diamante Alrosa a redus salariile cu 10% pentru angajații care nu lucrează în domeniul minier și a suspendat operațiunile la minele sale mai puțin profitabile în primăvară și vară.

Compania a declarat pentru Reuters că își propune să minimizeze concedierile, fără a specifica câte persoane au fost afectate. Din cauza lipsei cererii, Grupul Sveza și-a închis fabrica de placaj din Tyumen, lăsând peste 300 de persoane șomere.

O sursă din industria metalurgică a declarat agenției că „are loc o reducere discretă a personalului”.

Cele mai mari companii nu au trecut încă la o săptămână de lucru de patru zile și, potrivit sursei, aproape toate fabricile de prelucrare a metalelor au redus personalul auxiliar.

Sursa agenției a declarat că industria are prea mulți angajați pentru situația actuală, dar a dorit să evite concedierile în masă.

Economiștii, notează agenția, citează rata dobânzii cheie ridicată, rubla puternică, cererea internă în scădere, scăderea exporturilor din cauza sancțiunilor și importurile ieftine din China drept factori cu impact negativ asupra economiei ruse.

Toate acestea, subliniază autorii publicației, evidențiază problemele cu care s-a confruntat economia rusă în timpul războiului în curs.

Sursa: Reuters

Etichete: Rusia, companii, personal,

Dată publicare: 09-10-2025 16:54

Articol recomandat de sport.ro
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Citește și...
Kremlinul susține că negocierile cu SUA pentru pacea în Ucraina continuă activ și fără întreruperi
Stiri externe
Kremlinul susține că negocierile cu SUA pentru pacea în Ucraina continuă activ și fără întreruperi

Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a spus joi că negocierile dintre Rusia și SUA pentru a încheia conflictul din Ucraina continuă, contrazicând declarațiile de miercuri ale lui Serghei Riabkov, care afirmase că impulsul diplomatic s-a epuizat.

Explozie puternică la un sediu Orange din Paris. Doi angajați, în stare critică. Servicii întrerupte pentru 80.000 de clienți
Stiri externe
Explozie puternică la un sediu Orange din Paris. Doi angajați, în stare critică. Servicii întrerupte pentru 80.000 de clienți

O explozie a avut loc joi la unul dintre sediile tehnice ale companiei Orange din Paris, rănind trei angajați – doi dintre ei fiind în stare critică – și provocând întreruperea serviciilor de comunicații pentru aproximativ 80.000 de utilizatori.

 

Autorităţile din Ucraina ordonă evacuarea familiilor cu copii din unele cartiere ale oraşului Kramatorsk
Stiri externe
Autorităţile din Ucraina ordonă evacuarea familiilor cu copii din unele cartiere ale oraşului Kramatorsk

Autorităţile din Kramatorsk au ordonat joi evacuarea familiilor cu copii din zonele expuse atacurilor ruseşti, potrivit AFP.

 

Recomandări
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
Stiri Justitie
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”

Curtea de Apel Bucureşti a admis joi o contestaţie depusă de Sorin Oprescu şi a decis scăderea unui an din pedepsa de 10 ani şi 8 luni primită de fostul primar al Capitalei într-un dosar de corupţie.

Cine este scriitorul ungur care a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025. Opera lui László Krasznahorkai
Cultura
Cine este scriitorul ungur care a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025. Opera lui László Krasznahorkai

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025 este László Krasznahorkai, un scriitor maghiar cunoscut pentru proza sa densă, somptuoasă și de atmosferă apocaliptică.  

Elevul acuzat că a trimis mesaje de ameninţare la mai multe instituții rămâne în arest. Un judecător a vrut să-l elibereze
Stiri actuale
Elevul acuzat că a trimis mesaje de ameninţare la mai multe instituții rămâne în arest. Un judecător a vrut să-l elibereze

Instanţa supremă a decis joi ca elevul în vârstă de 17 ani acuzat că a trimis aproape 1.000 de mesaje de ameninţare către şcoli şi spitale să rămână în arest preventiv.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Octombrie 2025

47:48

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
08 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28