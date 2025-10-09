Reuters: Cele mai mari companii industriale din Rusia își trimit angajații în concediu fără plată și reduc personalul

Marile companii industriale rusești își reduc săptămânile de lucru, trimit angajații în concediu fără plată sau îi concediază, relatează Reuters.

Încercări de reducere a costurilor în detrimentul personalului, notează agenția, au fost înregistrate în multe industrii - de la căile ferate și producătorii de automobile până la metalurgie, mineritul de diamante și producția de ciment.

Astfel, potrivit surselor agenției, Căile Ferate Ruse le-au cerut angajaților sediului central să ia trei zile libere suplimentare pe lună, pe cheltuiala proprie, pe lângă sărbătorile legale și zilele nelucrătoare.

Producătorii auto GAZ, VAZ și KAMAZ au trecut la o săptămână de lucru de patru zile.

GAZ a încetat să lucreze în acest mod în octombrie, în timp ce ceilalți producători auto mențin săptămâna de lucru de patru zile.

Cemros, cel mai mare producător de ciment, a trecut, de asemenea, la o săptămână de lucru de patru zile în octombrie.

Producătorul de diamante Alrosa a redus salariile cu 10% pentru angajații care nu lucrează în domeniul minier și a suspendat operațiunile la minele sale mai puțin profitabile în primăvară și vară.

Compania a declarat pentru Reuters că își propune să minimizeze concedierile, fără a specifica câte persoane au fost afectate. Din cauza lipsei cererii, Grupul Sveza și-a închis fabrica de placaj din Tyumen, lăsând peste 300 de persoane șomere.

O sursă din industria metalurgică a declarat agenției că „are loc o reducere discretă a personalului”.

Cele mai mari companii nu au trecut încă la o săptămână de lucru de patru zile și, potrivit sursei, aproape toate fabricile de prelucrare a metalelor au redus personalul auxiliar.

Sursa agenției a declarat că industria are prea mulți angajați pentru situația actuală, dar a dorit să evite concedierile în masă.

Economiștii, notează agenția, citează rata dobânzii cheie ridicată, rubla puternică, cererea internă în scădere, scăderea exporturilor din cauza sancțiunilor și importurile ieftine din China drept factori cu impact negativ asupra economiei ruse.

Toate acestea, subliniază autorii publicației, evidențiază problemele cu care s-a confruntat economia rusă în timpul războiului în curs.

