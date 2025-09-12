Arest preventiv pentru detectivul care a promis că intervine într-un dosar al Codruței Kovesi pentru un afacerist constănțean

12-09-2025 | 07:42
flagrant, spaga, dna
Pro TV

Un detectiv particular din București a fost prins în flagrant de DNA, la scurt timp după ce a primit 60.000 de euro de la un investigator sub acoperire.

autor
Ovidiu Oanță

Bărbatul, care pretindea că este șeful procurorilor europeni din România, ar fi promis că, în schimbul banilor, va „salva” un om de afaceri din Constanța. Acesta a fost trimis de curând în judecată de Parchetul European.

Dialog din timpul flagrantului:

- Să-mi dați un șervețel.
- Ia de aici, ia două șervețele...
- Dăm pagubă!
- Vă duceți la masă și mă așteptați la masă, că vin și eu. Tu mănânci cu noi?
- Nu.
- De ce? Pleci?
- Nu plec, dar nu mănânc.
- Ori să bei ceva, dacă e.
- Hai să terminăm aici.
- Aoleu, făceți-i bine, ca să nu cadă dracu' pe drum...
- N-au, măi, cum să cadă.
- La revedere!
- Gata, sărut-mâna.

Detectivul, prins în flagrant în Delta Dunării

Flagrantul delict a fost realizat de procurorii anticorupție la un complex turistic din Jurilovca, în Delta Dunării.

Primar Mangalia
Primarul din Mangalia a fost reţinut de DNA pentru 24 de ore, după ce ar fi primit șpagă și haine scumpe

Banii, 60.000 de euro, ascunși într-un rucsac, sunt doar o tranșă din prețul pe care bărbatul, acuzat de trafic de influență, l-ar fi cerut. Promitea că va convinge un magistrat de la Tribunalul București să întârzie procesul unui om de afaceri de la Constanța, trimis de curând în judecată de Parchetul European.

Ce nu știa individul era faptul că suma a fost pusă la dispoziție de DNA, iar bancnotele, marcate. Suspectul, susțin anchetatorii, ar fi pretins că el însuși este șeful celor care l-au acuzat pe afacerist că ar fi deturnat peste patru milioane de euro, fonduri europene. În loc să construiască un port turistic de agrement, și-ar fi ridicat o locuință impresionantă.

Dialog din timpul flagrantului:

- Nu-i de competență ăsta... Nu este persoană, din asta, de-a noastră. El este civil. Nu este funcționar public.
- Aaaa
- Ai înțeles?
- Cum Coldea și cu ăia... cu Dumbravă aveau societatea... Așa fiecare are, să știți. Bine, lucrau la nivel de milioane de RON.
-Deci, ce pot să-ți spun acum... vom face tot ce este posibil și imposibil ca dosarul să pice la noi.

Pentru presupusa sa influență, suspectul ar fi pretins ca, lună de lună, să i se plătească, timp de un an, între 10-15.000 de euro.

Inclusiv pentru a-l salva pe același afacerist din Constanța să scape și de dosarul de la DNA, în care este vizat de acuzații grave de corupție.

Reporter Știrile ProTV: „Reținut imediat după flagrantul delict, detectivul particular care pretindea că este șeful procurorilor europeni din România a fost arestat preventiv cu judecător de drepturi și libertăți la Curtea de Apel București emis pe numele său un mandat de arestare pentru 30 de zile, asta chiar dacă bărbatul s-a prevalat de dreptul la tăcere și a refuzat să dea orice explicație in legătură cu presupusa șpagă pretinsă”.

În acest dosar, procurorii DNA vizează și o avocată pentru suspiciuni de complicitate.

