Un crescător de oi din România este acuzat de Parchetul European că a obținut fraudulos fonduri UE de 2,2 milioane de euro

O anchetă desfășurată la Timișoara de Parchetul European (EPPO), condus de Codruța Kovesi, a descoperit o schemă infracțională prin care au fost obținute în mod fraudulos fonduri UE în valoare de 2,2 milioane de euro destinate pășunilor.

Astfel, patru suspecți, dintre care trei sunt funcționari publici, au fost trimiși în judecată la Tribunalul Timiș.

Unul dintre inculpați este un crescător de oi, ”care deține o proprietate extinsă în România”, se arată într-un comunicat al EPPO.

Potrivit procurorilor, el a pus la cale o schemă infracțională pentru a obține subvenții UE pentru pășuni care nu erau eligibile pentru fonduri, folosindu-se de funcționari publici din cadrul agenției de plăți din România pentru a facilita procesul.

Între 2018 și 2023, crescătorul de oi ar fi folosit angajați pentru a identifica și închiria pășuni pe care nu le deținea, înregistrându-le pe numele părinților săi și al unei companii pe care o controla, pentru a obține în mod fraudulos fonduri UE.

Funcționarii publici din cadrul Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) din România – Centrul Județean Hunedoara sunt, de asemenea, acuzați de complicitate la schemă. Potrivit anchetei, crescătorul de oi a depus cereri de subvenții pentru terenuri pe care nu le deținea, a supraevaluat suprafața zonelor eligibile și a inclus terenuri forestiere neeligibile, cu sprijinul funcționarilor APIA.

În acest mod, suspectul a obținut aproximativ 2,2 milioane de euro (11,2 milioane de lei) din fondurile agricole ale UE.

O cerere suplimentară pentru aproximativ 1,59 milioane de euro (7,9 milioane de lei) a fost depusă la APIA, dar fondurile nu au fost plătite, datorită anchetei efectuate la timp de EPPO.

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă între trei și zece ani de închisoare.

Înainte de aceste puneri sub acuzare, alți cinci suspecți, printre care doi funcționari publici, încheiaseră deja acorduri de recunoaștere a vinovăției, care au fost prezentate instanței. Toți au pledat vinovați.

Pentru a compensa prejudiciul adus bugetului UE, au fost confiscate 86 de terenuri deținute de principalul inculpat, în valoare estimată de 170 000 EUR (841 968,33 RON).

Toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate până la dovedirea vinovăției lor de către instanțele române competente.

