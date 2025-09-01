Kim Jong-Un s-a îmbarcat spre China, în trenul său blindat cu 90 de vagoane. Are vinuri franțuzești la bord

Kim Jong Un a părăsit Phenian-ul spre China, unde va participa la mega-parada militară din capitala Beijing. Liderul nord-coreean călătorește cu trenul său blindat, ultra-luxos.

La parada de "Ziua Victoriei", care va avea loc miercuri, Kim se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping, cu președintele rus Vladimir Putin și cu alți lideri mondiali, aceasta fiind prima sa reuniune internațională multilaterală.

Kim Jong-Un a părăsit capitala Coreei de Nord luni seara la bordul trenului său blindat, despre care se spune că include un vagon-restaurant care servește vinuri franțuzești fine și mâncăruri precum homar proaspăt, transmite BBC.

Blindajul greu al trenului înseamnă că acesta se deplasează lent, iar călătoria lui Kim este de așteptat să dureze până la 24 de ore, potrivit agenției sud-coreene Yonhap.

Este prima dată când un lider nord-coreean participă la o paradă militară chineză, din 1959. Kim se va număra printre alți 26 de șefi de stat - inclusiv lideri din Myanmar, Iran și Cuba - prezenți.

La parada chineză de Ziua Victoriei din 2015, Phenian-ul a trimis unul dintre oficialii săi de vârf, Choe Ryong-hae. Liderul nord-coreean călătorește rar în străinătate, contactele sale recente cu liderii mondiali fiind limitate la Putin, pe care l-a întâlnit de două ori de la invazia Rusiei în Ucraina.

Ultima sa vizită la Beijing a avut loc în 2019, cu ocazia unui eveniment care a marcat cea de-a 70-a aniversare a relațiilor diplomatice dintre cele două țări. Și atunci a venit tot cu trenul. Tradiția de a călători cu trenul a fost inițiată de bunicul lui Kim, Kim Il Sung, care a mers în Vietnam și Europa de Est. Tatăl lui Kim, Kim Jong Il, a călătorit și el cu trenul, deoarece se spune că îi era frică de zbor.

Potrivit unui post de știri sud-coreean, trenul blindat are aproximativ 90 de vagoane, inclusiv săli de conferințe, camere de audiență și dormitoare.

Zeci de mii de militari vor mărșălui în formație prin istorica Piață Tiananmen din Beijing în ziua paradei, care va marca cea de-a 80-a aniversare a capitulării Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial și sfârșitul conflictului.

Cele mai noi arme ale Chinei

Parada, care va dura 70 de minute, va prezenta cel mai probabil cele mai recente arme ale Chinei, inclusiv sute de avioane, tancuri și sisteme antidrone - fiind pentru prima dată când noua structură de forțe a armatei chineze este prezentată în întregime în cadrul unei parade.

Majoritatea liderilor occidentali nu sunt așteptați să participe la paradă, din cauza opoziției lor față de invazia Rusiei în Ucraina, care a determinat sancțiuni împotriva regimului Putin.

Vor fi însă prezenți lideri din Indonezia, Malaezia, Myanmar și Vietnam - o dovadă în plus a eforturilor concertate ale Beijingului de a intensifica relațiile cu țările vecine din Asia de Sud-Est.

Un singur lider al UE va fi prezent - prim-ministrul slovac Robert Fico - în timp ce Bulgaria și Ungaria vor trimite reprezentanți.

