Kim Jong-Un s-a îmbarcat spre China, în trenul său blindat cu 90 de vagoane. Are vinuri franțuzești la bord

Stiri externe
01-09-2025 | 19:51
kim jong un tren blindat
Getty

Kim Jong Un a părăsit Phenian-ul spre China, unde va participa la mega-parada militară din capitala Beijing. Liderul nord-coreean călătorește cu trenul său blindat, ultra-luxos.

autor
Mihai Niculescu

La parada de "Ziua Victoriei", care va avea loc miercuri, Kim se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping, cu președintele rus Vladimir Putin și cu alți lideri mondiali, aceasta fiind prima sa reuniune internațională multilaterală.

Kim Jong-Un a părăsit capitala Coreei de Nord luni seara la bordul trenului său blindat, despre care se spune că include un vagon-restaurant care servește vinuri franțuzești fine și mâncăruri precum homar proaspăt, transmite BBC.

Blindajul greu al trenului înseamnă că acesta se deplasează lent, iar călătoria lui Kim este de așteptat să dureze până la 24 de ore, potrivit agenției sud-coreene Yonhap.

Este prima dată când un lider nord-coreean participă la o paradă militară chineză, din 1959. Kim se va număra printre alți 26 de șefi de stat - inclusiv lideri din Myanmar, Iran și Cuba - prezenți.

Citește și
vladimir putin and xi jinping
Vizită fără precedent, de 4 zile, a lui Vladimir Putin în China. Președintele Iranului și Kim Jong Un vin și ei la Tianjin

La parada chineză de Ziua Victoriei din 2015, Phenian-ul a trimis unul dintre oficialii săi de vârf, Choe Ryong-hae. Liderul nord-coreean călătorește rar în străinătate, contactele sale recente cu liderii mondiali fiind limitate la Putin, pe care l-a întâlnit de două ori de la invazia Rusiei în Ucraina.

Ultima sa vizită la Beijing a avut loc în 2019, cu ocazia unui eveniment care a marcat cea de-a 70-a aniversare a relațiilor diplomatice dintre cele două țări. Și atunci a venit tot cu trenul. Tradiția de a călători cu trenul a fost inițiată de bunicul lui Kim, Kim Il Sung, care a mers în Vietnam și Europa de Est. Tatăl lui Kim, Kim Jong Il, a călătorit și el cu trenul, deoarece se spune că îi era frică de zbor.

Potrivit unui post de știri sud-coreean, trenul blindat are aproximativ 90 de vagoane, inclusiv săli de conferințe, camere de audiență și dormitoare.

Zeci de mii de militari vor mărșălui în formație prin istorica Piață Tiananmen din Beijing în ziua paradei, care va marca cea de-a 80-a aniversare a capitulării Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial și sfârșitul conflictului.

Cele mai noi arme ale Chinei

Parada, care va dura 70 de minute, va prezenta cel mai probabil cele mai recente arme ale Chinei, inclusiv sute de avioane, tancuri și sisteme antidrone - fiind pentru prima dată când noua structură de forțe a armatei chineze este prezentată în întregime în cadrul unei parade.

Majoritatea liderilor occidentali nu sunt așteptați să participe la paradă, din cauza opoziției lor față de invazia Rusiei în Ucraina, care a determinat sancțiuni împotriva regimului Putin.

Vor fi însă prezenți lideri din Indonezia, Malaezia, Myanmar și Vietnam - o dovadă în plus a eforturilor concertate ale Beijingului de a intensifica relațiile cu țările vecine din Asia de Sud-Est.

Un singur lider al UE va fi prezent - prim-ministrul slovac Robert Fico - în timp ce Bulgaria și Ungaria vor trimite reprezentanți.

Sursa: BBC

Etichete: parada, tren, vladimir putin, China, kim jong-un,

Dată publicare: 01-09-2025 19:45

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
Citește și...
Gestul lui Kim Jong-Un cu puțin timp înainte de întâlnirea cu Putin la „mega-parada” organizată de Xi-Jinping
Stiri externe
Gestul lui Kim Jong-Un cu puțin timp înainte de întâlnirea cu Putin la „mega-parada” organizată de Xi-Jinping

Cu doar câteva zile înainte ca Kim Jong Un să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru a asista la o demonstrație a puterii militare a Chinei, Coreea de Nord a lansat un film de propagandă.

Vizită fără precedent, de 4 zile, a lui Vladimir Putin în China. Președintele Iranului și Kim Jong Un vin și ei la Tianjin
Stiri externe
Vizită fără precedent, de 4 zile, a lui Vladimir Putin în China. Președintele Iranului și Kim Jong Un vin și ei la Tianjin

Într-o demonstrație de solidaritate împotriva Occidentului, Xi Jinping găzduiește la Tianjin, în China, un summit cu peste 20 de lideri mondiali, inclusiv Vladimir Putin și premierul Indiei.

Liderii de top ai lumii care vin la marea paradă militară chineză. Se așteaptă o fotografie de grup istorică
Stiri externe
Liderii de top ai lumii care vin la marea paradă militară chineză. Se așteaptă o fotografie de grup istorică

Liderul nord-coreean Kim Jong Un și președintele rus Vladimir Putin vor participa săptămâna viitoare la masiva paradă militară a Chinei, alături de aproape 30 de șefi de stat, a anunțat joi Ministerul chinez de Externe.

Armata lui Kim Jong Un a lansat două „noi” rachete, după ce Coreea de Sud deschis focul la graniță. Cu ce se laudă Phenianul
Stiri externe
Armata lui Kim Jong Un a lansat două „noi” rachete, după ce Coreea de Sud deschis focul la graniță. Cu ce se laudă Phenianul

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat, sâmbătă, testele de lansare a două „noi” rachete de apărare aeriană, a anunţat, duminică, agenţia nord-coreeană KCNA, după ce Phenianul a acuzat Seulul că alimentează tensiunile la frontieră.

Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
Stiri externe
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO

Imagini difuzate vineri de mass-media de stat nord-coreene îl arată pe liderul Kim Jong Un în genunchi în faţa portretelor soldaţilor căzuţi în luptă pentru Rusia împotriva Ucrainei, şi îmbrăţişând un supravieţuitor al conflictului, relatează AFP.  

Recomandări
Ursula von der Leyen, în România. Șefa UE, mesaj ferm la baza Mihail Kogălniceanu: „Dragă Nicușor, sunteți puternici”
Stiri Politice
Ursula von der Leyen, în România. Șefa UE, mesaj ferm la baza Mihail Kogălniceanu: „Dragă Nicușor, sunteți puternici”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost primită, luni, de preşedintele Nicuşor Dan la Baza militară Mihail Kogălniceanu din Constanța.

PSD anunță că „a fost acceptat” amendamentul privind impozitarea „multinaționalelor” din România cu 1%
Stiri Politice
PSD anunță că „a fost acceptat” amendamentul privind impozitarea „multinaționalelor” din România cu 1%

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după şedinţa coaliţiei, că a fost acceptat amendamentul lor pentru multinaţionale, respectiv păstrarea impozitului de 1%.

Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: „Vă rugăm să nu ne blamaţi
Stiri actuale
Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: „Vă rugăm să nu ne blamaţi"

Sindicatele din Educaţie reamintesc că pe 8 septembrie vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 01 Septembrie 2025

50:32

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Vorbește Lumea
1 Septembrie 2025

01:48:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28