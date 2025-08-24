Armata lui Kim Jong Un a lansat două „noi” rachete, după ce Coreea de Sud deschis focul la graniță. Cu ce se laudă Phenianul

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat, sâmbătă, testele de lansare a două „noi” rachete de apărare aeriană, a anunţat, duminică, agenţia nord-coreeană KCNA, după ce Phenianul a acuzat Seulul că alimentează tensiunile la frontieră.

Aceste lansări au demonstrat că noile sisteme antirachetă nord-coreene au o „capacitate de luptă superioară”, a raportat KCNA.

Nu au fost furnizate detalii despre aceste noi rachete, cu excepţia faptului că „modul lor de funcţionare şi reacţie se bazează pe o tehnologie unică şi specială”.

Anunţul privind aceste lansări vine după ce armata sud-coreeană a anunţat sâmbătă că a tras focuri de avertisment în direcţia soldaţilor nord-coreeni care au trecut marţi pentru scurt timp graniţa.

De partea cealaltă, Coreea de Nord a avertizat sâmbătă Coreea de Sud cu privire la riscul unei confruntări „incontrolabile” în urma focurilor de avertisment trase de armata sud-coreeană.

Incidentul, care a avut loc marţi, a fost dezvăluit de Coreea de Nord în prima zi a unei vizite în străinătate, la Tokyo şi apoi la Washington, a noului preşedinte sud-coreean Lee Jae-myung, care încearcă să reia dialogul între ţara sa şi vecinul său, care se află încă tehnic în război.

Faptele s-au petrecut în timp ce soldaţii nord-coreeni lucrau la închiderea permanentă a frontierei fortificate care divide peninsula, potrivit agenţiei de stat nord-coreene KCNA, care citează un comunicat al locotenentului-general Ko Jong Chol.

Armata sud-coreeană, confirmând focurile de avertisment, a explicat că mai mulţi soldaţi din nord au traversat graniţa „în jurul orei 15:00 locale” (06:00 GMT), în timpul operaţiunilor lor în zona demilitarizată (DMZ) care separă cele două ţări, determinând trupele sale să efectueze focuri de avertisment.

